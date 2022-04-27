快訊／頭份交流道小貨車翻覆　駕駛硫酸淋身臉、手灼傷...急送醫

記者黃孟珍／苗栗報導

國道1號頭份交流道口，27日中午發生1輛載著硫酸的小貨車，疑似轉彎不慎失控翻覆，車後2大桶硫酸傾洩而下，劉姓駕駛左手臂跟嘴唇遭噴濺，劉男連忙衝至店家邊脫衣服邊沖水；救護人員到達後趕緊將他送醫救治，所幸沒有造成生命危險，至於詳細翻車原因，還需釐清中。

▲1輛載著硫酸的小貨車，剛下頭份交流道時，因轉彎不慎失控翻覆，車後硫酸灑滿地，也造成劉姓駕駛手臂遭灼傷。（圖／記者黃孟珍翻攝）

苗栗縣消防局表示，27日12時08分接獲通報，稱在頭份交流道下往新竹方向，有輛小貨車翻覆路面；救援人員抵達時發現車上硫酸噴洩一地，劉姓駕駛（52歲）自行脫困，但他臉部、雙手、雙腿、胸前都有被硫酸噴濺，邊脫衣服邊衝至路邊店家借用水龍頭沖水。

▲▼小貨車載著2大桶硫酸灑滿路面，消防人員趕緊灑水降溫，也將路面硫酸清除乾淨。（圖／記者黃孟珍攝，下同）

據了解，劉男開著小貨車，沿苗124甲線東往西方向外側車道，直行後右彎欲進入中華路南往北方向時，因過彎不慎失控翻覆，車上載著2大桶硫酸當場灑滿車道，所幸沒有波及一旁的其他車輛。消防人員不敢大意，趕緊灑水降溫，將路面硫酸清除，不到1小時就清除完畢，恢復交通；至於詳細翻車原因，還需警方調查中。

►獲媽祖「聖杯」同意！PP石墨烯聯名白沙屯繞境護信眾