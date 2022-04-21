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運動在南科23日登場　首次結合徵才活動提供3000職缺

▲「運動在南科」於23日熱鬧登場，除千人健走/活力園遊會以外，今年更擴大辦理徵才活動，南科大廠共提供約3000個工作機會，請民眾把握機會。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲「運動在南科」於23日熱鬧登場，除千人健走/活力園遊會以外，今年更擴大辦理徵才活動，南科大廠共提供約3000個工作機會，請民眾把握機會。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

「運動在南科」是每年南部科學園區的盛事，將於23日熱鬧登場，當天除了千人健走/活力園遊會以外，今年更擴大辦理徵才活動，當天共邀請聯電、群創光電、南茂等11家南科大廠共提供約3000個工作機會，可說是進入南科大廠的最佳時機，讓民眾除了運動之餘也能認識南科工作環境，請民眾把握機會。

今年「運動在南科」的活動有健走運動，更因南科廠商近來訂單全滿，為協助廠商獲得好人才，特別在活動中設立徵才專區，透過與運動項目的連結，加速尋覓工作精英。

勞動部雲嘉南分署永康就業中心表示，與南科管理局共同提供客製化徵才服務已行之多年，今年更擴大辦理「加入南科非你不可企業徵才專區」，活動於4月23日(六)8-11時，活動地點：鷹萬南科健康生活館周邊（台南市善化區環東路二段20號），當天設攤的廠商有台灣積體電路製造、聯華電子、群創光電、瀚宇彩晶、南茂科技、能元科技、直得科技、緯穎科技、啟碁科技、新世紀光電、前瞻能源科技共11家，提供模組副工程師、製程工程師、設備工程師、系統工程師、產銷專員、總務(生管)行政助理、業務人員、採購人員、資訊技術工程師、各類工程師、輪班正職技術員、倉管助理工程師、技術員(固定日班/夜班)等3000多個工作機會。

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▲「運動在南科」於23日熱鬧登場，除千人健走/活力園遊會以外，今年更擴大辦理徵才活動，南科大廠共提供約3000個工作機會，請民眾把握機會。（圖／記者林悅翻攝，下同）

其中，緯穎科技產銷專員月薪上看6萬元，還有其他工程師職缺薪資破6萬以上，另外聯華電子提供工程師約1,000人，是進去該公司的最佳機會，群創光電擴大招募，助理技術員月薪30000以上，更祭出期間限定加碼獎金(久任/住宿/交通/輪班季服務獎金補助)，首年加薪42000元！設備副工程師月薪37100元起，首年加薪50000元，請有興趣的民眾不要錯失良機。

永康就業中心並表示，健康的身體是一切的根本，每年南科健走活動都會吸引眾多民眾參加，活動當天除了千人健走/活力園遊會外並有戴資穎羽球友誼賽，相當熱鬧，因應南科廠商訂單全滿的情況，管理局也舉辦徵才專區，讓前來運動的民眾更瞭解園區工作環境以及職缺性質，選擇加入南科，共創美好未來。另外永康就業中心特別提醒，因全球omicron病毒使疫情再升溫，請參加民眾做好事先的準備，並且配合防疫工作，請全程配戴口罩，齊心防疫。

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