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乘客怕爆！北捷車門大開「照樣發車行駛」　簡舒培批：不顧行車安全

記者袁茵／台北報導

台北捷運日前公安事件頻傳，民進黨籍台北市議員簡舒培日前接獲民眾爆料，3月23日上午6時在南港展覽館的首班車次，卻發現車門故障無法關閉，但列車直接出發等事件，質疑罔顧乘客安全。對此，北捷回應，當時列車上有站長隨車警戒，確保旅客安全無虞，但司機員違反標準作業程序，已依工作規定提報懲處。

台北市議員簡舒培表示，接獲民眾爆料影片，3月23日當天早上6時搭乘板南線南港展覽館首班車時，發現第2節車廂第3個車門故障無法關閉，待站務人員到現場處理後，依然無法關閉車門，但列車竟然直接發車，使民眾當下深感危險，因此拍攝影片陳情。

▲▼台北捷運3月23日一部列車車門故障，卻行駛至南港站。（圖／台北市議員簡舒培辦公室提供）

▲台北捷運3月23日一部列車車門故障，卻行駛至南港站。（圖／台北市議員簡舒培辦公室提供）

簡舒培調查後發現，當日上午6時司機員接獲車門無法關閉後，遂回報行控中心，行控中心指示司機員執行故障排除，並通知南港展覽館站長支援車門隔離，但得知車門無法關閉後，行控中心也未下令清車，列車竟然直接出發，質疑站長、司機員與行控中心事發當下到底如何溝通，為何可以在車門未關的情況之下行車？

簡舒培指出，事故列車是321型電聯車，依照321型電聯車事故處理流程，當發生車門故障未關情況，應先由駕駛室進行故障排除，再至異常位置檢查車門軌道，皆無法排除故障即進行車門隔離作業，換言之3月23日的處理流程根本與標準程序不符，為什麼行控中心在得知車門無法關閉的情況下沒有清車，處理方式完全違規。

此外，依據《事故災害緊急通報作業規定》針對行車異常的通報原則，若列車延誤10分鐘以上要通報監理機關，延誤5分鐘以上要列於隔月月報。簡舒培提及，3月23日列車原訂上午6時應出發，6時2分須到達南港站，但實際上因車門故障延誤至6時2分出發，6時4分才到南港站，延誤時間2分29秒，是否因為不想通報監理機關，所以才急著發車，罔顧乘客安全。

對此，台北捷運公司回應，23日上午6時，一部板南線往頂埔方向列車於南港展覽館站關門時，司機員發現第二節車廂第三個車門無法關閉，經回報行控中心，行控中心依照SOP指示司機員執行關門故障排除，並通知南港展覽館站站長前往協助處理。

北捷指出，司機員通報無法排除故障，南港展覽館站站長確認車門溝槽無異物，且以手動方式關閉車門仍無法關閉；行控中心指示南港展覽館站長隔離該車門並於故障車門處隨車警戒，列車行駛至南港站後，請車上旅客下車改搭下一班車，延誤時間約2分30秒。

北捷強調，本次車門異常事件，行控中心指示站長進行車門隔離操作時，司機員未獲行控中心授權，於收到速度碼即啟動列車出發，此舉違反標準作業程序規定，本公司經召開會議檢討，已依規定提報懲處並加強人員訓練。

另外，針對車門故障原因，北捷表示，該列車調回機廠詳查，發現車門右側門板上方滾輪滑軌末端有約7公分長的裂痕，導致關門時滾輪無法順利通過，車門無法關閉，經更換右側車門滾輪滑軌後，該車門恢復正常；經查近3年來車門滾輪滑軌設備異常，於2020年0件、2021年1件、2022年迄今1件。

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