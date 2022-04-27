國民黨批蔡其昌「中火門神」　陳世凱反嗆：盧秀燕才是空污守護者

▲蔡其昌的子弟兵、台中市議員陳世凱受訪。（圖／記者呂晏慈攝）

記者呂晏慈／台北報導

民進黨徵召立法院副院長蔡其昌參選台中市長，挑戰國民黨籍的台中市長盧秀燕連任。對此，國民黨日知學塾27日下午將舉行「民進黨徵召中火門神、貪官守護者蔡其昌為台中人抱屈」記者會，不過台中市議員、蔡其昌辦公室發言人陳世凱上午搶先受訪酸說，盧秀燕卡中火燃氣機組1年多，讓台中人多吸了1年多的煤炭廢氣，她才是台中空污的守護者、「空氣換新」政見跳票者。

針對國民黨日知學塾發布採訪通知，今天下午將舉行「民進黨徵召中火門神、貪官守護者蔡其昌為台中人抱屈」記者會，陳世凱上午搶先在立法院受訪批評，不曉得國民黨在急什麼，開記者會的成員還有台中、台北想選議員的，「拿台中的市政來這樣子炒作，為了要選議員，是國民黨對台中人一個非常不尊重的一個動作」。

陳世凱酸說，盧秀燕2018年競選台中市長時說「市長換人空氣換新」，但至今政見跳票一句道歉都沒有，還好意思跳出來說別人是中火的守護者？大家要知道，中火的污染是因為燃燒煤炭太多，這幾年台電公司一直希望由燃煤轉為燃氣，盧秀燕卻硬卡燃氣機組1年多的時間，讓台中人多吸了煤炭廢氣1年多，「盧市長，你其實就是中火燒煤炭的守護者，你其實就是台中空汙的守護者，你其實就是市長換人空氣沒有換新的跳票者」，台中人講到中火就憤怒，但是憤怒的對象是盧秀燕。

陳世凱直言，盧秀燕當民意代表數十年間，一句話都沒有為中火吭聲，為了選舉拿中火的污染出來講，但是這4年確實台中的空氣並沒有換新，尤其在今年空氣非常的糟糕，請問一下盧有沒有出來道過歉？所以不要去講別人，這個守護者就是盧秀燕。