　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

車剛停好就被砸「窗破人傷」　口角糾紛深夜行兇...球棒隊2人落網

▲▼鳳山砸車傷人。（圖／記者陳宏瑞翻攝）

▲林男的轎車車窗被砸破。（圖／記者陳宏瑞翻攝）

記者陳宏瑞／高雄報導

高雄鳳山一名林姓男子（37歲）在網路、電話上和吳姓（35歲）、李姓（48歲）有口角糾紛，今日凌晨林男開車回家時，被吳、李兩人撞見，兩人拿出棍棒朝著林男的車一頓猛砸，導致玻璃碎裂飛濺，割傷坐在車內的林男，警方獲報趕到，調閱監視器畫面後，不到2小時就逮捕行兇的吳、李兩人，依法送辦。

▲▼鳳山砸車傷人。（圖／記者陳宏瑞翻攝）

▲林男的轎車被砸。（圖／記者陳宏瑞翻攝）

鳳山分局新甲派出所今（27）日凌晨零時50分許接獲報案，五甲特力屋後方有人滋事，警方到場後，發現林男坐在轎車上，車子被砸得窗戶破裂，車身也凹了幾處，林男僅被玻璃割傷，沒有大礙。

林男向警方表示，他當時將車停在興隆街路邊停車格，坐在車上，突然旁邊一輛轎車走下兩名男子，不分青紅皂白拿起棍棒就往他的車猛砸，隨後就開車逃逸。

▲▼鳳山砸車傷人。（圖／記者陳宏瑞翻攝）

▲警方起出砸車的棍棒。（圖／記者陳宏瑞翻攝）

警方隨即調閱周邊監視器追查，掌握涉案車輛，並隨後在鳳山區自強一路將犯嫌吳男及李男查緝到案，兩人都坦承動手，但表示是因為之前在網路上及電話中與林男發生口角，今天凌晨發現林男車子停在路旁，決定要教訓林男。

警方也當場查扣兩嫌犯案用棍棒一支，全案依毀損、傷害等罪移送高雄地檢署偵辦。

►住花蓮「兩人一泊一食才2599元」！

►東購一起守護您！精選防疫品安心購，領樂透金現折50元，買愈多折愈多

ET快訊
颱風恐生成！連假溼答答　全台連下3天
開拍才7天！　《玩命關頭10》台裔導演突宣布退出
前台大醫：柯P估死4萬人犯嚴重錯誤！　點名1族群是關鍵
染疫男陰莖短4公分！　醫證實「不可逆症狀」：15％有性功能障
快訊／這間大學申請遠距到學期末　教育部駁回！原因曝光
米可白離婚2年爆新戀情！　甜勾建築小開
3台大生50萬創業打造「千億控股」集團　卻因踩雷重傷
快訊／台股暴跌近400點！　台積電重挫16元
預測時事抽Apple！ 「全民神預測」東森幣搏翻倍

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

大哥被砍「懷疑他們幹的」　男持衝鋒槍...奔開發公司狂掃7槍

不滿挨告家暴...莾男藏5刀狂砍前妻、岳父　還嗆「我沒在怕」

突下暴雨來不及上岸！測量人員溺斃...廠商沒做這件事賠7位數

車剛停好就被砸「窗破人傷」　口角糾紛深夜行兇...球棒隊2人落網

台中早午餐店凌晨大火　火勢猛烈照亮夜空！2層樓全毀

國3北上193.5K彰化路段　2大2小車撞成一團...車流回堵5K

高雄驚見8大8小「透天毒窟」　2月大男嬰猝死內幕曝光

徐永明涉貪內幕！家中搜出神祕300萬　驚爆林佳龍捲時力「現金」案

42歲男藏毒遇警心虛狂奔　掉出「謎之夾鏈袋」反問：可驗指紋嗎？

拿死亡病人冒領四級毒品「宅配」　桃園精神科醫師涉販毒下場慘了

正妹胸口繫10條束帶　一用力瞬間噴飛！

降肉！國道豬從貨車重摔　翻滾6圈腳斷掉痛坐路中

又鬧事！高雄腳交女又討錢　被趕氣炸砸店：叫老闆出來

被控愛犬沒拴好嚇哭3歲女童　飼主PO證據反轉：沒吠沒暴衝

豪車帥氣迴轉出停車場　下秒撞爛牆「回到原點」

GG！左轉亂切逆向撞到重機　這台120萬...19歲騎士賠慘

太心碎！爸幫孩簽聯絡簿　女兒爆哭喊：為什麼亂塗

萌貓身體住著狗靈魂！　坐下、握手指令全都會

柯文哲估5/7確診破萬　必要時會「軟性封城」

王婉霏健身直播嗆：一點都不累！　劉畊宏秒加強「講話要注意XD」

大哥被砍「懷疑他們幹的」　男持衝鋒槍...奔開發公司狂掃7槍

不滿挨告家暴...莾男藏5刀狂砍前妻、岳父　還嗆「我沒在怕」

突下暴雨來不及上岸！測量人員溺斃...廠商沒做這件事賠7位數

車剛停好就被砸「窗破人傷」　口角糾紛深夜行兇...球棒隊2人落網

台中早午餐店凌晨大火　火勢猛烈照亮夜空！2層樓全毀

國3北上193.5K彰化路段　2大2小車撞成一團...車流回堵5K

高雄驚見8大8小「透天毒窟」　2月大男嬰猝死內幕曝光

徐永明涉貪內幕！家中搜出神祕300萬　驚爆林佳龍捲時力「現金」案

42歲男藏毒遇警心虛狂奔　掉出「謎之夾鏈袋」反問：可驗指紋嗎？

拿死亡病人冒領四級毒品「宅配」　桃園精神科醫師涉販毒下場慘了

楊恩又遭徹底守死　熱火4比1淘汰老鷹晉級季後賽第2輪

先筆記！手搖飲「2大飲品第2杯半價喝」只有3天

台股寄望520行情增溫　法人點名散裝航運、綠能類股利多加持

四人同行一位媽媽免費　這三家飯店Buffet母親節優惠只到5月底

「買房就像買麵包」竹北媽媽買房快狠準　在地房仲曝熱區快沒貨

王子曬5年前證件照帥炸！　手作壽司慶生「驚喜禮物」端出全場笑炸

開箱北台灣秘境美食！「廢墟系」老宅享受鮮甜一夜干　嚐鮮靠緣份

大哥被砍「懷疑他們幹的」　男持衝鋒槍...奔開發公司狂掃7槍

游淑慧批柯文哲「軟性封城」練肖話　秀LINE證北市視預警於無物

廚房流理台驚見「Xbox手把」！　許孟哲回家崩潰：那個不是洗碗玩具

「四眼女警」英文超溜狂幫外國人　卸下眼鏡眾人驚：是個大正妹！

社會熱門新聞

板橋男吃牛排噎住　臉漲紅→紫黑送醫搶救中

徐永明涉貪內幕　驚爆林佳龍捲時力「現金」案

被酸不敢殺他　醉女一刀刺殺前夫

平溪十分瀑布風景區！　男「從後猛撞擊」

歐告嚇童被告　主人不忍了反控誣告

持槍虐第三性公關驚悚影片曝！

頭份「巨型溜滑梯」　對面豪宅住戶怕被看光光

重機車牌「有點翹」！遭罰5400+吊銷

毒窟養兒1／ 猝死男嬰驗出安毒　驚揭8大8小同住毒窩

女直播主載友遭盤查！狗隊友助警揪出毒品

冒領毒品宅配　精神科醫師長期販毒

男藏毒遇警心虛狂奔　掉出「謎之夾鏈袋」

新北棒球隊又上街　懷疑前女友偷吃3打1

到府幫周玉蔻採檢　萬芳醫師挨告

更多熱門

相關新聞

歐告嚇童被告　主人不忍了反控誣告

歐告嚇童被告　主人不忍了反控誣告

台北市20日發生一起民眾未將飼養愛犬台灣土狗栓好，導致犬隻衝出嚇到路過小女童的事件，由於小女童家長堅持提告，警方依觸犯社維法70條第3款「驅使或縱容動物嚇人者，處3日以下拘留或新臺幣12000元以下罰鍰」將楊姓飼主移送法辦。

他當街停車扯騎士衣領　不聽勸狂嗆後方駕駛

他當街停車扯騎士衣領　不聽勸狂嗆後方駕駛

29歲男逞兇完還喝酒　辱警「Ｘ你娘」遭逮

29歲男逞兇完還喝酒　辱警「Ｘ你娘」遭逮

男高中生巷弄未靠邊走　火爆駕駛抄鐵棒痛毆

男高中生巷弄未靠邊走　火爆駕駛抄鐵棒痛毆

高雄版「腳交千金」踹椅背：送我去警局　願望成真了

高雄版「腳交千金」踹椅背：送我去警局　願望成真了

關鍵字：

口角糾紛砸車傷人2惡男被逮

讀者迴響

熱門新聞

阿諾驚爆結束5年遠距婚！「9個月前早簽字」

板橋男吃牛排噎住　臉漲紅→紫黑送醫搶救中

80萬YouTuber成員過世享年32歲！死前交代「喪禮遺願」網震驚

孫生下跪道歉！跟女友大吵低頭求和

快訊／阿諾首發聲「是的，我離婚了！」

嘉明的味道不對　她口愛揪出男友有病

6歲男孩「隨手拿知名飲料喝」昏迷6天腦死

林襄球場走光「內衣彈出」影片瘋傳　本人83字留言被讚爆

今變天！2地區午後雨加大　連假全台防3天大量降雨

林千又銀行臨櫃領「200萬現金」　低頭一看紙鈔傻眼！

遭工作人員「暗中抓手摸胸」！　女粉淚訴：受害不只一人

徐永明涉貪內幕　驚爆林佳龍捲時力「現金」案

男友全家坐頭等艙…她一人排隊怒分手

染疫男陰莖縮水4公分！醫證實：15％有性功能障礙

阿諾「夫妻天天吵架」！1件事走火入魔逼瘋人

更多

最夯影音

更多
正妹胸口繫10條束帶　一用力瞬間噴飛！

正妹胸口繫10條束帶　一用力瞬間噴飛！
降肉！國道豬從貨車重摔　翻滾6圈腳斷掉痛坐路中

降肉！國道豬從貨車重摔　翻滾6圈腳斷掉痛坐路中

又鬧事！高雄腳交女又討錢　被趕氣炸砸店：叫老闆出來

又鬧事！高雄腳交女又討錢　被趕氣炸砸店：叫老闆出來

被控愛犬沒拴好嚇哭3歲女童　飼主PO證據反轉：沒吠沒暴衝

被控愛犬沒拴好嚇哭3歲女童　飼主PO證據反轉：沒吠沒暴衝

豪車帥氣迴轉出停車場　下秒撞爛牆「回到原點」

豪車帥氣迴轉出停車場　下秒撞爛牆「回到原點」

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

東森寵物APP下載領50

東森寵物APP下載領50

歡慶東森寵物APP上線，下載即領50！數量有限，早領早享受

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【特賣】寵物出遊必備

【特賣】寵物出遊必備

外出推車背包、清潔用品限時特價！全站滿額再送100購物回饋金，立即逛毛毛商城！

挑戰市場最低價，買貴退貨

挑戰市場最低價，買貴退貨

前五大品牌犬貓飼料，比了再買！寵物用品挑戰市場最低價，買貴退貨！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面