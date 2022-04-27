車剛停好就被砸「窗破人傷」　口角糾紛深夜行兇...球棒隊2人落網

▲林男的轎車車窗被砸破。（圖／記者陳宏瑞翻攝）

記者陳宏瑞／高雄報導

高雄鳳山一名林姓男子（37歲）在網路、電話上和吳姓（35歲）、李姓（48歲）有口角糾紛，今日凌晨林男開車回家時，被吳、李兩人撞見，兩人拿出棍棒朝著林男的車一頓猛砸，導致玻璃碎裂飛濺，割傷坐在車內的林男，警方獲報趕到，調閱監視器畫面後，不到2小時就逮捕行兇的吳、李兩人，依法送辦。

▲林男的轎車被砸。（圖／記者陳宏瑞翻攝）

鳳山分局新甲派出所今（27）日凌晨零時50分許接獲報案，五甲特力屋後方有人滋事，警方到場後，發現林男坐在轎車上，車子被砸得窗戶破裂，車身也凹了幾處，林男僅被玻璃割傷，沒有大礙。

林男向警方表示，他當時將車停在興隆街路邊停車格，坐在車上，突然旁邊一輛轎車走下兩名男子，不分青紅皂白拿起棍棒就往他的車猛砸，隨後就開車逃逸。

▲警方起出砸車的棍棒。（圖／記者陳宏瑞翻攝）

警方隨即調閱周邊監視器追查，掌握涉案車輛，並隨後在鳳山區自強一路將犯嫌吳男及李男查緝到案，兩人都坦承動手，但表示是因為之前在網路上及電話中與林男發生口角，今天凌晨發現林男車子停在路旁，決定要教訓林男。

警方也當場查扣兩嫌犯案用棍棒一支，全案依毀損、傷害等罪移送高雄地檢署偵辦。