土地被亂倒掩埋廢棄物　荒唐台糖股長不通報...還提醒業者小心

▲台糖公司台南區處善化資產課陳姓巡查股長雖接獲通報，竟涉嫌掩護蔡嫌掩埋廢棄物，被檢察官依竊佔、背信及違反廢棄物清理法等罪嫌起訴。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南地檢署偵辦蔡姓男子於台糖公司土地掩埋廢棄物案，發現台糖公司台南區處善化資產課陳姓巡查股長涉嫌掩護蔡姓男子掩埋廢棄物，經搜索聲押獲准，並拍賣偵辦查扣機具車輛，並依竊佔、背信及違反廢棄物清理法等罪嫌將陳起訴。

檢察官劉修言指揮台南市警局刑警大隊偵五隊、高雄市調查處岡山調查站蒐證偵辦，並聲請法院羈押陳姓股長獲准，偵辦期間另對涉及該案之機具、車輛等扣押物為偵查中變價拍賣，全案於4月26日，以被告陳嫌涉犯刑法竊佔、背信及違反廢棄物清理法等罪嫌提起公訴移審法院。

檢察官劉修言於起訴書中指出，被告陳姓股長於2004年7月1日至2022年1月15日擔任台糖公司台南區處善化資產課巡查股長，負責監督綜理該區處管轄區域內公司土地資產巡查管理業務，陳嫌明知依照台糖公司內部規定，如發現台糖公司土地遭棄置或掩埋廢棄物時，應依規定填具相關表單，並逐級陳報主管長官及通報環保、警察機關，竟於2020年9月間某日起至2021年10月19日晚間查獲止，多次發現台糖公司位於臺南市新市區大洲段0807-0005地號等7筆土地長期遭人擺放怪手，且所堆置之土堆顏色與土地原生土壤迥異，巡查人員也已拍攝現場照片傳送至LINE群組內，並且多次向陳嫌口頭報告上開土地之現場狀況，仍未通報違法事實，並如實報告該管主管長官。

陳嫌更在確認蔡姓男子傾倒廢土後後，只消極要蔡簽立切結書擔保清除，巡查人員打算報案提告時，不說明蔡嫌堆置廢土情事，甚至在公司課長透LINE群組，通報遭傾倒２事業廢棄物後，仍放任蔡嫌引導車輛至上開台糖公司土地傾倒事業廢棄物，使蔡嫌等人可因此獲得載運廢棄物之清除處理費及棄置該廢棄物無庸處理之不法利益，且以減省將之交予合法處理機構之清理成本，估算遭不法掩埋廢棄物總面積達2萬6997平方公尺，清理費用初步估算約為新台幣10億2701萬186元，致生損害台糖公司將負擔鉅額清除廢棄物費用。

檢察官指出，被告陳嫌在台糖公司擔任巡查股股長近18年，原應恪遵職守，忠實履行其職務，竟利用自己管領監督台糖公司善化資產課領用土地機會為背信、竊佔及違反廢棄物清理法等行為，造成台糖公司鉅大損失，且於檢警蒐證時已發現被告陳嫌曾告知蔡嫌：「你不要再進來倒了，我們之前一直幫你掩護，但我們是最基層的，權限有限，到時檔不住，鬧大了對你也不好」，但其事後仍推諉卸責給其下巡查人員，其犯後均一再飾詞狡辯，顯未見悔意，建請法院從重量刑。