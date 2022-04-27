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兒童染疫沒藥可用？　蔡壁如：沒臨床實驗證明「父母焦慮到睡不著」

▲▼台灣民眾黨立法院黨團今天上午舉行「防疫亂象看攏嘸，兒童缺藥需照護」記者會。（圖／蔡壁如國會辦公室提供）

▲「防疫亂象看攏嘸，兒童缺藥需照護」記者會。（圖／蔡壁如國會辦公室提供）

記者呂晏慈／台北報導

本土疫情升溫，各縣市輕症在家照護、居家隔離「3+4」陸續上路，6至11歲兒童最快將在5月可施打半劑莫德納疫苗，不過，台灣民眾黨立委蔡壁如27日批評，目前輝瑞Paxlovid、類固醇Dexamethasone等藥品建議適用對象都是12歲以上，兒童不只缺乏疫苗保護，也恐缺乏適用的治療藥物；民眾黨團總召邱臣遠則說，呼籲衛福部公布莫德納兒童疫苗的副作用和輝瑞BNT疫苗採購內容，並規劃防疫照顧假給薪等政策。

台灣民眾黨立法院黨團今天上午舉行「防疫亂象看攏嘸，兒童缺藥需照護」記者會。蔡壁如會中批評，現行防疫政策一團亂，不管是居家隔離「3+4」、國小學生停課沒人照顧、兒童疫苗都引發家長憂心，且目前進口的輝瑞Paxlovid，建議的適用對象都是12歲或18歲以上；而我國「COVID-19感染臨床處置指引」中的重症用藥，類固醇Dexamethasone，則是尚無臨床研究證實18 歲以下病患可達相同治療效果。

蔡壁如指出，兒童目前不只缺乏疫苗保護，也缺乏適用的治療藥物，讓年輕父母們焦慮到睡不著，造成很大恐慌，呼籲政府要溝通、政策要明確，不要讓民眾無所適從，應該讓老師有在沒職教育的機會，扮演溝通角色。

此外，邱臣遠表示，中央防疫政策朝令夕改、非常混亂，根據衛福部統計，全台0至9歲已有4815位確診、10至19歲有4119人確診，但現在政府模糊的防疫指引，讓家長陷入「蠟燭多頭燒」窘境。

邱臣遠舉例，衛福部應儘快公布莫德納兒童疫苗的副作用資料和輝瑞BNT疫苗採購的時程、合約採購的劑數，讓家長參考做決定；另外學童若被匡列停課，配合「3+4」居家隔離政策做調整後，4天自主防疫仍要人照顧，對擁有12歲以下孩子的雙薪家庭仍是難題。

邱臣遠指出，若學童是配合「預防性停課」，沒有「居家隔離單」，那即便家長請了「防疫照顧假」也無法申請「防疫補償金」，恐會讓家長面臨無薪、無業、無補助的窘境，此外，根據「110學年補助高中以下防疫物資及用品補助金額」約3.04億，幼兒園到高中每人平均116元，連買一份快篩試劑都不夠，遑論疫苗副作用相關藥品，政府應重視校園的快篩及其他防疫物資的需求，提供未接種疫苗學童公費快篩，並提高補助高級中等以下學校相關防疫物資及用品的經費。

邱臣遠並提出4點訴求指：第一，公佈「輝瑞BNT兒童疫苗」採購時程，確保疫苗到貨量充足；第二，依照最新「3+4」隔離標準，重新研議停課標準指引；第三，規劃防疫照顧假給薪，或為無法申請「防疫補償金」的停課學童家長研議其他補貼；第四，提供疫情熱區學童公費快篩，提高學校防疫物資及用品的補助經費。

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