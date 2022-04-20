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蔡壁如指控陳時中想選舉　他：那也能隨便稱她想取代柯文哲？

記者陶本和／台北報導

民眾黨立委蔡壁如20日表示，這波疫情看來破萬指日可待，質疑衛福部長陳時中無能無心，還是只想選舉，她認為陳時中「逃兵ing」。對此，台灣基進黨議員參選人陳子瑜表示，引用一篇沒有平衡報導的文章，這種亂扣帽子的手法，也太低級了吧，依照她的邏輯，隨便一個人找隨便一篇文章，指控蔡壁如想取代柯文哲成為黨主席，大家不就也可以說蔡壁如「懷有二心」。

▲台灣民眾黨立委蔡壁如。（圖／記者林敬旻攝）

▲台灣民眾黨立委蔡壁如。（圖／記者林敬旻攝）

蔡壁如表示，這波疫情來得又急又快，連續四天確診人數破千，看來破萬指日可待；而面對成千上萬的確診者，報載防疫指揮官陳時中，正在籌組選舉團隊。

「一心嚮往著選舉的陳時中，有沒有看到多少兒童的家長因為沒有兒童疫苗正在恐慌中？」蔡壁如問，有沒有看到多少產業，因為陳時中的隨興，正在生死存亡邊緣掙扎？

針對蔡壁如的指控，陳子瑜表示，近日Omicron變異株造成本土連續單日千例以上確診，從中央到地方，都希望能減輕疫情影響，守住醫療量能；但民眾黨立委蔡壁如卻反其道而行，一副很希望台灣淪為疫情重災區的樣子，實在很荒唐。

陳子瑜說，蔡壁如在臉書上，引用一篇沒有平衡報導的文章，指控陳時中「逃兵ing」、「只想選舉」，依照蔡壁如的邏輯，隨便一個人找隨便一篇文章，指控蔡壁如想取代柯文哲成為黨主席，大家不就也可以說蔡壁如「懷有二心」。

「這種亂扣帽子的手法，也太低級了吧？」陳子瑜接著說，蔡壁如用「指日可待」來形容疫情，他找了教育部成語字典的定義，指日可待意思是「願望或期盼不久即將實現」。

陳子瑜說，從這四個字來看，我說蔡壁如希望台灣淪為疫情重災區，就不是隨口胡謅，而是蔡壁如自己同意的，「整天指控別人想選舉，最想選舉的是蔡壁如才對吧？」

▼台灣基進左營楠梓市議員參選人陳子瑜。（資料照／台灣基進提供）

▲▼台灣基進左營楠梓市議員參選人陳子瑜。（圖／台灣基進提供）

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