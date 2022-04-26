北京病例逾70例「首都保衛戰」開打！　11區近2000萬人需檢測

記者蔡儀潔／北京報導

北京自22日以來累計報告72例新冠病例，涉及8個區，政府強調疫情防控到了「關鍵時刻」，吹響「首都保衛戰」的號角。朝陽區為此輪疫情重災區，累計個案達46例，這個北京經濟強區常住人口將近350萬，當區嚴陣以待，25日起展開3輪核酸篩檢，並鼓勵遠程居家等彈性辦公。

▲北京東城區的核酸檢測站今早未見大批人潮 。（圖／記者蔡儀潔攝）

繼疫情席捲深圳、上海、廣州這3個一線城市後，首都北京8個區域也出現疫情。記者今（26）日到朝陽區最繁華的三里屯，各大百貨均正常營業。附近民眾表示，疫情發生後，人流雖有減少，但未出現大幅度下降。

據悉，朝陽區是北京市的經濟強區， 面積是台北市的2倍，常住人口將近350萬人，CBD（中央商務區）、奧運、中關村朝陽園三大功能區都聚集在此。另外，這裡匯聚中央電視台、中國國際貿易中心等一批標誌性建築，還有台灣民眾比較熟悉的「鳥巢」也在此地。

▼奧運鳥巢體育場。（圖／CFP）





▲三里屯人流雖有減少，但未出現大幅下降 。（圖／記者蔡儀潔攝）

值得注意的是，北京24日的疫情防控記者會通報了一則令人有些心神不安的消息，即初步流調結果認為北京疫情已隱匿傳播了1周。這一周時間會隱匿傳播多少人？目前仍是個未知數。

朝陽區分別於25日、27日、29日進行3次全民核酸檢測，政府25日晚再宣佈要擴大篩查範圍，26日至30日對11個區域人員展開3輪檢測，人數將近2000萬，佔北京市總人口的90%，屆時會出現一個初步結果。

▲25日的超市搶購狀況。（圖／記者蔡儀潔攝）

疫情升溫後，上海封城下的缺糧缺物資問題嚇壞北京民眾，不少人第一反應是囤糧囤菜，24日晚各大超市出現搶購。不過政府強調，各類生活必需品貨源充足穩定，其中，大型連鎖超市、生鮮電商平台等重點保供企業按照日常消費3倍以上備貨。

▲超市店員指出，今日客流量較前2日少了許多。（圖／記者蔡儀潔攝）

記者今日再度到超市觀察，發現人流雖多，但較於前2日已經有所減少。店員指出，今日的客流量比昨日少了許多，庫存也都充足，最搶手的雞蛋也都均有販售。

▲25日的朝陽區免費核酸檢測站。（圖／記者蔡儀潔攝）

據通報，北京25日新增32例本土確診、1例無症狀感染，多名病患為在校學生。北京市政府新聞發言人徐和建表示，這波疫情來勢洶洶，來得快來得猛，充分說明Omicron傳播新特點、隱匿性感染新趨勢。

他指出，首都疫情防控到了「關鍵時刻」，全市上下要快字當頭、深查細排、快篩嚴管、嚴防死守，堅決果斷落實疫情防控部署要求，堅決遏制疫情擴散蔓延，確保市民群眾安全，確保首都安全。