林口有100多人確診在家隔離　公所領先29區推出LINE諮詢服務　

▲林口公所領先新北29區提供「居家照護小幫手」LINE服務 。（下圖同／記者戴上容翻攝）

記者戴上容／新北報導

疫情升溫，林口區約有100多人確診在家隔離中，林口公所領先新北29區提供「居家照護小幫手」LINE服務，民眾可透過LINE線上反應溝通；發想人、公所主任秘書柯建輝表示，問題大多分為3類，分別為垃圾、解隔規範以及關懷箱配送，公所提供AI機器人回應設定外，每天9點到下午6點也有客服可做詢問。

主任秘書柯建輝表示，林口約100多人確診居家隔離中，市府成立「居家照護關懷中心」後，每天來電數量快速增加，公所快速複製之前的經驗，透過社群分工、快速分案、線上管制，簡化同仁紀錄與追蹤作業的程序。

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柯建輝也說，有聽障市民反應，公所社福小幫手LINE APP協助解決他們溝通的問題，」LINE系統含有AI機器人自動回應設定由同仁自行設計，不僅建置零成本，也能因應新修正的防疫措施及民眾需求隨時修正更新。

役政災防課長鄭方中表示，公所目前開設2線專線，並預留再增加6線的空間，預計可以再投入300名人力因應居家照護需求，林口居家照護小幫手推出試用超過一周，針對一些重複性的共同問題，能透過AI答覆，簡化人工負擔。

林口身心障礙協會理事長呂理錫表示，有一些聽語障礙的朋友因為他們在口語表達溝通上的限制會有一些擔憂，聽語障礙的朋友，可以手機文字的方式，傳達居家照顧期間的需求，而公部門也能更及時給予必要的關懷協助。

林口區長藍品畯表示，公所同仁會主動進行電話關懷，建立聯繫管道後，才通知對象加入小幫手line APP，目前約85%的民眾有加入，公所也將在5月初辦理社區公寓大廈說明會，希望能再整合社區管委會的力量，完善服務網絡。