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大陸 大陸焦點 特派現場

人民幣匯率貶值週期來了？　外界觀望陸央行是否出手干預

▲▼美中關係,中美關係,人民幣。（圖／路透）

▲近五個交易日，人民幣對美元匯率急跌。（圖／路透）

記者任以芳／綜合報導

人民幣對美元匯率急跌還在延續，本月25日人民幣對美元即期匯率盤中最低跌破6.56關口，收盤價創下2021年4月初以來新低。離岸人民幣對美元匯率盤中一度逼近6.60關口，創下2020年11月以來的新低。大陸財經界專家分析，根本原因有很多，上海疫情衝擊、在岸市場上交易量萎縮、跨境資金流出壓力和境內美元利率收緊等因素，導致從19日起一連五個交易日人民幣匯率急跌。

綜合大陸財經報導出，本輪人民幣對美元快速下跌「始於」離岸市場。從4月18日收盤價6.3788到4月25日盤中一度逼近6.60關口，離岸人民幣對美元匯率於5個交易日內貶值超過3%。

另外，人民幣對美元即期匯率的貶值2，從4月19日收盤價的6.3778到4月25日收盤價的6.5544，短短4個交易日貶值超過2.7%。「今年以來，人民幣對美元在在岸和離岸市場分別貶值接近3%和超過3.5%。」

為何人民幣匯率急貶？陸媒《澎湃新聞》引述某國資深外匯交易員分析，香港公眾假期後離岸人民幣19日開始大跌，上海疫情等因素影響，在岸市場上交易量萎縮，相比此前幾輪貶值，這次人民幣對美元即期匯率更容易受離岸市場的影響。

該資深交易員透露，「離岸市場上各期限人民幣的資金成本還算穩定，流動性充裕，在岸市場上主體的情緒也沒有大波

大陸國家外匯管理局副局長、新聞發言人王春英日前回應人民幣走低時稱，「主要受到國際金融市場走勢和市場供求多重因素的共同影響。「與國際主要貨幣相比，今年以來人民幣匯率走勢相對穩健。」

▲▼人民幣及美中貿易。（圖／路透）

▲陸業界分析，市場以理性態度看待人民幣匯率急跌，政府尚未出現干預意圖。（圖／路透）

平安證券首席經濟學家鐘正生把人民幣匯率急貶原因歸類出四點原因，一、出口景氣出現從高速向中速回落的更多跡象；二、中國經濟下行壓力階段性加大影響外資流入，3月以來，中國與海外的疫情防控差異邊際逆轉，同時接連出現俄烏沖突爆發、中概股監管問題、美聯儲啟動快加息等外部沖擊，可能引發外資對中國資產的擔憂情緒，導致外資階段性撤出跡象。三、美元指數「破百」對人民幣匯率形成更強牽扯；四、匯率在中美貨幣政策分化中發揮更多調節作用。中美貨幣政策的節奏差還將延續下去。

興業研究把則原因歸於，「相對基本面的升值超調、近期疫情交易邏輯反轉、跨境資金流出壓力和境內美元利率收緊。」

外界也在看，人民幣匯率急跌，大陸央行是否出手干預？華創證券固定收益組組長、首席分析師周冠南指出，「央行工具儲備是相對充足的，市場看待當前的貶值也是相對理性的狀態，管理當局的政策意圖尚未明確顯露。」後續得觀察壓力出清後對大陸內部政策寬鬆空間的影響。

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