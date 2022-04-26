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永康警滾動分析事故肇因　精準執法防制交通事故有感

▲台南市永康分局交通執法有成，讓民眾有感。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南市永康分局交通執法有成，讓民眾有感。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

每發生1件交通事故，就會造成家庭沉重負擔，台南市警永康分局分局長甘炎民特指示交通組每季針對交通事故肇因滾動分析，規劃精準執法作為，經統計2022年第1季較2021年同期之交通事故傷亡發生率都降低有成，讓民眾有感。

▲台南市永康分局交通執法有成，讓民眾有感。（圖／記者林悅翻攝，下同）▲台南市永康分局交通執法有成，讓民眾有感。（圖／記者林悅翻攝，下同）

永康分局交通組組長葉敏旭組長表示，分析2021年第1季肇事主因最多者，分別是違反號誌管制或特定標誌（線）發生200件，造成1人死亡、302人受傷、其次是轉彎未依規定114件、178人受傷，所以永康分局111年起針對重點違規加強取締，計取締闖紅燈4327件、違規停車8976件、轉彎未依規定2272件，永康分局2022年第1季違反號誌管制或特定標誌（線）交通事故發生124件、192人受傷，較110年同期減少76件（降低38％）、減少1人死亡、減少2021人受傷；其次2022年第1季轉彎未依規定交通事故109件、142人受傷，較2021年同期減少5件、減少36人受傷。

▲台南市永康分局交通執法有成，讓民眾有感。（圖／記者林悅翻攝，下同）▲台南市永康分局交通執法有成，讓民眾有感。（圖／記者林悅翻攝，下同）▲台南市永康分局交通執法有成，讓民眾有感。（圖／記者林悅翻攝，下同）

另2022年第1季取締取締違規砂石（大型貨）車：超載42件、超速7件、闖紅燈22件、酒後駕車1件、違規行駛管制路段34件、其他違規181件，共計287件，與2021年同期比較取締184件，增加103件；2022年第1季砂石（大型貨）車肇事發生9件、造成10人死傷，較2021年同期減少4件（降低30％）、減少4人死傷，永康分局將持續嚴正執法，並針對砂石（大型貨）車行經路段採不定時及機動式勤務調派方式巡邏、攔檢及稽查，以遏阻砂石（大型貨）車違規產生憾事。

▲台南市永康分局交通執法有成，讓民眾有感。（圖／記者林悅翻攝，下同）▲台南市永康分局交通執法有成，讓民眾有感。（圖／記者林悅翻攝，下同）

針對上述永康分局將持續透過科學統計分析發生路段與時段等因素，並針對「中華路」、「中正南路」、「中正北路」、「中山南路」、「永大路」、「復興路」、「大灣路」及「復國一路」等路段，加強違規闖紅燈、併排停車、公車站牌十公尺內違停及機車未依兩段式左轉等取締，測速照相部分「中正北路」、「中山北路」、「高速一街」、「高速二街」、「大灣東路」、「西勢路」及「王行路」等7路段移動式測速照相，「永大路與中山北路」、「復興路與復興路26巷」及「中華路與中華2路」等3處固定式測速照相，另科技執法「中華路與中山南路」、「中華路與中正南路」及「中華路與中華1路」等3處，亦全天候24小時執法中，持續加強交通安全宣導與提請用路人注意易肇事路段之用路安全，更勿跟荷包作對，以提升交通安全。

▲台南市永康分局交通執法有成，讓民眾有感。（圖／記者林悅翻攝，下同）▲台南市永康分局交通執法有成，讓民眾有感。（圖／記者林悅翻攝，下同）

永康分局呼籲，駕駛人應遵守交通規則，不要闖紅燈、依照標誌（線）行駛，騎機車依規定兩段式左轉、砂石（大型貨）車相關輔助裝置系統要齊全，分局每季均會滾動分析檢討肇事主因，精準規劃取締違規項目，以確保用路人之安全。

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