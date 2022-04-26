歐美兒童不明肝炎　可能病因曝光！專家揭「新冠疫情」恐怖影響

▲歐美多國通報兒童不明肝炎，有些病情嚴重，需要接受肝臟移植手術，另有1例死亡。（示意圖／取自免費圖庫Unsplash）



記者吳美依／綜合報導

全球12國通報兒童罹患不明肝炎，目前累積169例，其中17例需肝臟移植，並且已經造成1死。英國衛生與安全局（UKHSA）透露，越來越多證據指出，此疾病可能是腺病毒（adenovirus）造成。另一些專家指出，新冠肺炎對此也有負面影響，因為各國在疫情期間實施封鎖，導致兒童免疫系統弱化，面對病毒侵襲時，也變得更加脆弱。

世界衛生組織（WHO）最新數據指出，截至21日，通報病例國家包括英國、美國、西班牙、以色列、丹麥、愛爾蘭、荷蘭、義大利、挪威、法國、羅馬尼亞與比利時。但是，該組織並未公布死亡病例的國籍。

▲英國專家認為，此疾病可能是腺病毒引起。（示意圖／取自免費圖庫Unsplash）



英國衛生與安全局24日表示，該國又有2名罹病兒童需要肝臟移植手術，呼籲家長多加注意肝病跡象，及早通報。該局處指出，接受檢測的罹病兒童中，75%身上驗出腺病毒，16%感染新冠病毒，讓專家認為很可能與腺病毒有關。

病因調查仍在進行中，一些理論認為，也有可能是新冠變異株致病，或者同時感染腺病毒及新冠病毒。但是，專家目前已經排除新冠疫苗，因為英國病例都還太年幼、尚未接種。另外，A、B、C、D、E型肝炎也已經排除在致病原因之外。

倫敦帝國學院肝科醫師泰勒─羅賓森（Simon Taylor-Robinson）認為，家長很可能沒有注意到細微症狀，忽略病情，「我認為實際病例比通報病例更多，但他們的症狀可能沒那麼嚴重。」但他也強調，「99%病例中，肝臟能夠再生，需要移植或死亡的機率很低」，所以不需要恐慌。



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