學生增504例確診「全台1018校停課」！　 染疫總數破5400

▲教育部統計今學生染疫數較昨天增504人。（示意圖／記者湯興漢攝）

記者許展溢／台北報導

本土確診病例今（24日）增5092例，教育部統計全台學生染疫較昨天新增504人，總數破5千達5400例，今又以國小最多有247例。教育部表示，截至目前全校跟部分班級暫實體課程共有1018所學校，分布21縣市。

教育部統計今大專院校增89人確診、高中64人、國中33人、國小247人及幼兒園71人，其中，國小暴增247人最多。

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▲教育部統計學生確診總數達5400人。（圖／教育部提供）



教育部說明，依據各縣市政府教育局及各大專校院回報染疫狀況，截至今下午3時止，統計有新北市、台北市、台中市、桃園市、基隆市、彰化縣、高雄市、宜蘭縣、新竹市、新竹縣、苗栗縣、台東縣、花蓮縣、屏東縣、台南市、雲林縣、嘉義市、嘉義縣、南投縣、金門縣、連江縣計21縣市。

教育部指出，採「全校」暫停實體課程，計170所園校（含幼兒園86所、國小57校、國中 13校、高級中等學校7校、大專校院7校）。採「部分班級」暫停實體課程，計848所園校（含幼兒園212所、國小 330校、國中122校、高級中等學校 126校、大專校院58校)。