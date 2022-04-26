鴨腿飯「肉快滿出來」才100元！當地人哀號別再PO：已排2小時

▲一份百元鴨腿飯讓網友大暴動。（圖／翻攝自●【爆廢公社公開版】●）

網搜小組／鄺郁庭報導

有男網友日前分享一份「好吃的鴨腿飯」，價格只要100元，但美味、便宜並不稀奇，畢竟吃不飽的話，再好吃還是很空虛。可原PO一貼出照片，瞬間讓上萬人暴動跪求地址，只見鴨肉不僅超大一片，還快滿出便當，完全符合「俗擱大碗的美食」。貼文意外引來在地人哀號，還有網友說自己排了快2個小時才拿到。

這位網友在「●【爆廢公社公開版】●」貼出照片，可以看到紙盒上鋪了滿滿一層鴨腿肉，幾乎看不到底下的白飯，每一片鴨肉都帶點微油亮的色澤，而且店家似乎已經幫忙去骨，讓人可以無顧忌的大口狂嗑。除了滿滿的鴨肉之外，便當裡還隱約可見旁邊有滷蛋等小菜。

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▲不少人懷疑原PO是不是報錯價格，或根本是老闆自己人。（圖／翻攝自●【爆廢公社公開版】●）

而這樣一份鴨腿飯只要100元，引來上萬網友暴動，「這份量200都便宜啊」、「現在的鴨超貴，真的貴，說～～是認識的在賣對不對」、「我在減肥餒」、「請說明幣值」、「你是老闆的誰？快說！下次麻煩你買了」、「鴨肉多到可以分3個便當的量，多到懷疑。」

有眼尖網友則是秒認出這間在台南，「鳳姐啊！已經很排隊了，這幾天看來要塞爆了」、「這肉量先猜鳳姐」、「又是在台南！北部都沒有。」還有當地人崩潰直呼，「這樣po出來我們還有得吃嗎」、「假的，千萬別來排呦！這樣我們在地的才買得到」、「不要再po這間了啦，排隊至少一個小時起跳。」

▲眼尖網友秒認出店家。（圖／翻攝自●【爆廢公社公開版】●）

也有網友補充美食攻略，透露要吃這間最好早一點去，不然很可能撲空，甚至有人曾遇過，明明營業時間還沒到就去等，鴨腿卻在開店前就已經沒了，「有限量，最好剛開門或提早去，一人好像限兩個鴨腿」、「一隻鴨子就兩隻腿，那一天我9點半就去排隊，11點15分才拿到鴨腿飯」、「明明寫11點營業，我10：50點餐，跟我說鴨腿沒了。」