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他買60元便當「裝2碗湯+紅茶」！7年女友怒提分手：貪小便宜

▲彰化鄉間的1家自助餐店雞腿便當70元。（圖／記者唐詠絮攝）

▲一名男網友買便當裝2碗湯和紅茶，竟被交往7年女友提分手。（示意圖／資料照）

網搜小組／閔文昱報導

情侶相處難免會碰上價值觀、生活習慣的衝突，一名網友發文表示，他近日到便當店點了一份60元滷肉飯便當，並裝了2碗免費的湯和紅茶外帶，不料女友見狀後卻認為他「貪小便宜」，憤而提出分手，2人交往7年的戀情也就此告終，文章曝光後，引發熱議。

一名31歲男網友在Dcard發文表示，他近日和女友一起去買午餐，女友點了一份110的排骨便當並盛了一碗湯，而他則是點了一份60元的滷肉飯便當並盛兩碗2碗湯，女友見狀後，認為這樣很浪費紙碗，而且其他客人恐怕會沒得喝，不過原PO則稱，當天中午天氣炎熱，一大鍋湯幾乎都沒什麼人動。

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原PO指出，女友可能是因為太熱，加上被帶來吃便當才會心情很差，因此他默默到一旁裝了一杯紅茶來喝，結果意外發現味道不錯，於是又拿了外帶塑膠袋裝了一些。對此，女友瞬間爆氣，怒批他一直貪小便宜，點了60元的便當還敢外帶紅茶。

情侶吵架,女友穿太少,兩性。（圖／記者李佳蓉攝）

▲女友認為原PO貪小便宜。（示意圖／資料照）

原PO被指責後感到相當無辜，詢問便當店阿姨，「可以外帶妳們的湯跟紅茶嗎？」對方馬上回應，「沒問題，小帥哥你盡量喝，不夠你再盛。」不過女友仍不領情，整晚不跟他說話，到了隔天一早更直接提分手，結束這段7年的感情。

原PO感嘆，女友前2年跟他討論結婚的時候，他就默默開始存錢買房，去年12月底的時候還交屋了一間3房1聽2衛的25坪的公寓，而這些都是省吃簡用存下來的，但他花在女友身上錢也不會小氣，直言「之前才在這邊看到因為地瓜球分手的情侶文章，覺得他們很白痴很好笑，沒想到現在我才是小丑啊。」

文章一曝光，馬上吸引不少網友關注，紛紛留言「真的很難懂，這樣7年算什麼」、「節省跟窮酸有時只是一線之隔，你只是剛好過了那條線」、「也可能平常生活方式給他太窮酸的感覺」、「7年感情敗在便當店」、「有時候是很多事情積在一起，然後最後一根稻草點燃了」、「好險，你守住了財富」。

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