周玉蔻控新北聯醫「檢體污染」！網傻：亂咬醫護真的母湯

▲資深媒體人周玉蔻。（圖／記者李毓康攝）



記者鄒鎮宇／綜合報導

資深媒體人周玉蔻日前確診，但25日公布PCR最新結果為陰性，指控新北市府防疫指揮系統混亂，並質疑新北聯醫採檢時污染了她的檢體。對此，新北聯醫院長項正川強調，檢測過程絕對沒有問題「陽就是陽」，而周的反應也讓不少網友認為「周玉蔻這樣怪罪基層醫護真的很不可取，大扣分」。

周玉蔻指控，他20日接受新北聯醫採檢PCR，同一檢體經兩台步同的機器檢驗兩次均為陽性，CT值29.3，但確診後快篩都是陰性，24日經萬芳醫院PCR採檢結果也是陰性。因此，她對新北市長侯友宜喊話，「侯市長，再強調一次，我的檢體有受污染之嫌，有必要調查，而不是『打臉』被寃枉的人！請重視PCR檢測清消問題吧！」

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對此，當初幫周玉蔻檢測的新北聯醫院長項正川表示，新北聯醫的核酸檢測（PCR）實驗室有通過認證，符合中央實驗室標準規範；另外，昆陽實驗中心抽檢多次儀器絕對沒問題，當初驗出陽性就是陽性，可能是陽性尾巴，經過幾天驗不出來變陰性是合理範圍，「陽就是陽」。

▲疫情再次爆發，網友認為不該檢討第一線的醫護人員。（圖／記者李毓康攝）



針對周玉蔻指控「檢體有受污染之嫌」一事，網友在PTT紛紛留言，「急著幹醫護人員，好棒捏」、「亂咬醫護真的母湯喔，到時候被打臉」、「CT值高、病毒量低，快篩驗不到很正常」、「以為檢測及醫療量能很夠？ 難道檢測不會有誤差？ 仗著有媒體話語權就這樣嘴醫護？ 真的笑死人」、「又指控醫院，真的唯恐天下不亂」。

也有人說，「醫護辛苦，可是感染你的檢體 確實很讓人困惱吧，但這會有證據？」「其實直接抽血驗抗體就真相大白了」、「想知道先前是否偽陽可以去測抗體啊」。

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