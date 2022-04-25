　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

周玉蔻控新北聯醫「檢體污染」！網傻：亂咬醫護真的母湯

▲▼廣播主持人周玉蔻。（圖／記者李毓康攝）

▲資深媒體人周玉蔻。（圖／記者李毓康攝）

記者鄒鎮宇／綜合報導

資深媒體人周玉蔻日前確診，但25日公布PCR最新結果為陰性，指控新北市府防疫指揮系統混亂，並質疑新北聯醫採檢時污染了她的檢體。對此，新北聯醫院長項正川強調，檢測過程絕對沒有問題「陽就是陽」，而周的反應也讓不少網友認為「周玉蔻這樣怪罪基層醫護真的很不可取，大扣分」。

周玉蔻指控，他20日接受新北聯醫採檢PCR，同一檢體經兩台步同的機器檢驗兩次均為陽性，CT值29.3，但確診後快篩都是陰性，24日經萬芳醫院PCR採檢結果也是陰性。因此，她對新北市長侯友宜喊話，「侯市長，再強調一次，我的檢體有受污染之嫌，有必要調查，而不是『打臉』被寃枉的人！請重視PCR檢測清消問題吧！」

[廣告]請繼續往下閱讀...

對此，當初幫周玉蔻檢測的新北聯醫院長項正川表示，新北聯醫的核酸檢測（PCR）實驗室有通過認證，符合中央實驗室標準規範；另外，昆陽實驗中心抽檢多次儀器絕對沒問題，當初驗出陽性就是陽性，可能是陽性尾巴，經過幾天驗不出來變陰性是合理範圍，「陽就是陽」。

▲▼ 台北市環南市場出現新冠肺炎群聚感染確診案例，指揮中心決定針對批發市場相關從業人員與攤商展開第2次的PCR核酸篩檢，由亞東醫院團隊負責設立篩檢站，執行PCR採檢任務。醫護人員,醫療能量,疫情,防疫,陽性率,篩檢能量,疫調匡列,熱區,傳播鏈,陰性證明,社區清零,抗原快篩,核酸檢測PCR。（圖／記者李毓康攝）

▲疫情再次爆發，網友認為不該檢討第一線的醫護人員。（圖／記者李毓康攝）

針對周玉蔻指控「檢體有受污染之嫌」一事，網友在PTT紛紛留言，「急著幹醫護人員，好棒捏」、「亂咬醫護真的母湯喔，到時候被打臉」、「CT值高、病毒量低，快篩驗不到很正常」、「以為檢測及醫療量能很夠？ 難道檢測不會有誤差？ 仗著有媒體話語權就這樣嘴醫護？ 真的笑死人」、「又指控醫院，真的唯恐天下不亂」。

也有人說，「醫護辛苦，可是感染你的檢體 確實很讓人困惱吧，但這會有證據？」「其實直接抽血驗抗體就真相大白了」、「想知道先前是否偽陽可以去測抗體啊」。

 ►按這訂閱Podcast《小編沒收工》每天熱門話題聊不完

►東購一起守護您！精選防疫品安心購，領樂透金現折50元，買愈多折愈多

►國民品牌「三花」打6折！內衣褲、襪子該掃貨了

ET快訊
快訊／威力彩9.5億開獎了！快來對獎翻轉人生　中7碼做夢都會
高雄「腳交女」又惹事！討錢不成還譙店員髒話　網怒：歸剛欸
本土+5108例　全台12縣市足跡一次看
李榮浩爆出軌！　楊丞琳霸氣回12字
明起居隔3+4！前台大醫揭「未來3大重點」
李榮浩被爆「劈腿女歌手」離婚楊丞琳！　火大回應了
醫師「到周玉蔻家採檢」爆爭議！陳時中證實：疾管署有通報區管
拆屋「牆壁倒塌」遭重壓　工人頭部重創慘死
預測時事抽Apple！ 「全民神預測」東森幣搏翻倍

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

周玉蔻控新北聯醫「檢體污染」！網傻：亂咬醫護真的母湯

連2日破五千！本土+5108例　12縣市公布「49張確診足跡」一次看

嚴格媽突變慈母！熬夜女見桌上一罐秒懂「這是下藥吧？」網笑瘋

在星巴克見「1特殊景象」　老外大讚：是我最愛台灣的原因之一！

陳時中揭3+4拍板關鍵：國際研究潛伏期2.9天「新加坡72小時放行」

醫師「到周玉蔻家採檢」爆爭議！陳時中證實「疾管署有通報區管」

快篩陽性別衝急診！羅一鈞：「有警示症狀」才需要緊急就醫

實聯制「很快就會取消」！陳時中：社交距離App取代

遊客最愛1縣市累積破千！本土今年爆3萬6122例「確診地圖」曝光

1圖看懂居隔3+4新制！第4天起可搭大眾運輸外出「禁聚餐、餐廳內用」

醫師親授無痛快篩技巧！　沿「鼻子地板」轉進深處

連千毅宣布提告「勾起你心中的惡」！　他表明絕不脫面具：會貫徹到底

上廁所遇詭異男偷窺！　他「跪地探頭」全被拍下

年輕弟人肉占位堅持不走　友再嗆：哪個法條說不能？

6歲兒「以為被討厭」跪求：拜託一起生活　《我們離婚了2》Eli心碎…前妻哽咽道歉

Jessi一開場「我那個來」劉在錫無語XD 《第六感》火辣18禁讓教授也慌張

女童醬油倒餐桌惡搞餐廳3次　還開倉庫門！店家：多好奇？

美人魚水下優雅慢游　嘴吐愛心泡泡甜互動

陸野猴當街「擄走3歲娃」　撲倒拖行...路人飛奔營救

巨肌型男廚師快手刀工　狂切米粒、超薄小黃瓜

周玉蔻控新北聯醫「檢體污染」！網傻：亂咬醫護真的母湯

連2日破五千！本土+5108例　12縣市公布「49張確診足跡」一次看

嚴格媽突變慈母！熬夜女見桌上一罐秒懂「這是下藥吧？」網笑瘋

在星巴克見「1特殊景象」　老外大讚：是我最愛台灣的原因之一！

陳時中揭3+4拍板關鍵：國際研究潛伏期2.9天「新加坡72小時放行」

醫師「到周玉蔻家採檢」爆爭議！陳時中證實「疾管署有通報區管」

快篩陽性別衝急診！羅一鈞：「有警示症狀」才需要緊急就醫

實聯制「很快就會取消」！陳時中：社交距離App取代

遊客最愛1縣市累積破千！本土今年爆3萬6122例「確診地圖」曝光

1圖看懂居隔3+4新制！第4天起可搭大眾運輸外出「禁聚餐、餐廳內用」

「李榮浩小三」當正宮面認：很迷戀他！楊丞琳秒尷尬⋯畫面被挖出

快訊／威力彩9.5億開獎了！快來對獎翻轉人生　中7碼做夢都會笑

月收入70K！竹科男「被綠3次」崩潰了　網秒揪1原因：跟你交往幹嘛

春季聯賽B組晉級隊伍出爐　台啤退賽文化大學替補第一

馬斯克收購推特成真？　路透：準備以430億美元出售公司

南韓青瓦台5月10日全面開放！　青瓦台時代正式落幕

母親節台北天成五人桌菜加贈6吋蛋糕　長榮各酒店推不同特色蛋糕

龜山王牌劉任右「青少棒開箱」　新明教練讚抗壓性不差

高雄「腳交女」又惹事！討錢不成還譙店員髒話　網怒了：歸剛欸

台南1商旅「免費宵夜吃到飽」　他環島挖掘爽爆！內行急喊：低調

網紅空姐「老公床邊地板」嘿咻攝影師4分鐘　偷吃代價出爐

生活熱門新聞

傳新增確診再破5000　疫情記者會延後召開

醫示警：台灣才剛開始！「這3樣東西」準備好

連10天破千！醫籲別去這些場所　2地方戴好口罩

8點上班尖峰「基隆路1現象」他驚呆！雙北人超有感

老公確診了！她完美落實「指揮官這句話」　網淚讚爆

今本土增5108例！新北市1861例最多

即／高雄+123！恐怖麻將館又來了

快訊／指揮中心記者會延至16:30以後

疫情記者會「2度延後」！PTT刷一排驚：出大事了？

台南+63！軍營傳播鏈還在燒　海量足跡曝

台中+201最新足跡曝！阿妹演唱會添1人

新北20個小孩「15人PCR陽性」！前台大醫：離高峰越來越近

我確診了，該去哪裡隔離？一圖看懂「4收治原則」

兒居家隔離　衛生局卻說「不開證明」！家長氣炸

更多熱門

讀者迴響

熱門新聞

染Omicron和感冒「咳嗽不一樣」！醫1句話曝關鍵差異

傳新增確診再破5000　疫情記者會延後召開

醫示警：台灣才剛開始！「這3樣東西」準備好

金曲歌王爆「無套出軌20歲嫩妹」　愛妻血淚痛訴：當時我還懷孕

連10天破千！醫籲別去這些場所　2地方戴好口罩

北市19歲憲兵遭開4槍擊斃　西裝歹徒搶走步槍

8點上班尖峰「基隆路1現象」他驚呆！雙北人超有感

李榮浩被爆「劈腿女歌手」離婚楊丞琳！　火大親發文回應了

快訊／Leo王外籍妻疑發聲「要戴保險套」！

網紅媽2小孩停課「秒訂飯店玩」！PO度假照被轟

老公確診了！她完美落實「指揮官這句話」　網淚讚爆

今本土增5108例！新北市1861例最多

即／高雄+123！恐怖麻將館又來了

快訊／指揮中心記者會延至16:30以後

防疫保單之亂／富邦產續保反悔　金管會批「有點過份」！

更多

最夯影音

更多
醫師親授無痛快篩技巧！　沿「鼻子地板」轉進深處

醫師親授無痛快篩技巧！　沿「鼻子地板」轉進深處
連千毅宣布提告「勾起你心中的惡」！　他表明絕不脫面具：會貫徹到底

連千毅宣布提告「勾起你心中的惡」！　他表明絕不脫面具：會貫徹到底

上廁所遇詭異男偷窺！　他「跪地探頭」全被拍下

上廁所遇詭異男偷窺！　他「跪地探頭」全被拍下

年輕弟人肉占位堅持不走　友再嗆：哪個法條說不能？

年輕弟人肉占位堅持不走　友再嗆：哪個法條說不能？

6歲兒「以為被討厭」跪求：拜託一起生活　《我們離婚了2》Eli心碎…前妻哽咽道歉

6歲兒「以為被討厭」跪求：拜託一起生活　《我們離婚了2》Eli心碎…前妻哽咽道歉

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

東森寵物APP下載領50

東森寵物APP下載領50

歡慶東森寵物APP上線，下載即領50！數量有限，早領早享受

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【特賣】寵物出遊必備

【特賣】寵物出遊必備

外出推車背包、清潔用品限時特價！全站滿額再送100購物回饋金，立即逛毛毛商城！

挑戰市場最低價，買貴退貨

挑戰市場最低價，買貴退貨

前五大品牌犬貓飼料，比了再買！寵物用品挑戰市場最低價，買貴退貨！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面