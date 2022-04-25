快訊／新竹縣也不公布足跡了！今+65以青壯年居多　分布8鄉鎮　

▲竹縣25日新增確診65例，分布縣內8鄉鎮，縣府表示，今起將不再公布疫調足跡。（圖／記者黃孟珍翻攝）

記者黃孟珍／新竹報導

新竹縣25日新增65例新冠肺炎本土確診案例，其中12例為居隔期滿或匡列採檢確診，53例為因症狀就醫或篩檢站採檢確診；65例皆為輕症或無症狀，相關疫調和消毒持續進行。又因疫情升溫確診人數激增，足跡已到處都是，公布已不再具有意義，今起新竹縣停止公布確診足跡。

竹縣府表示，今確診65例分別為35位男性和30位女性，年齡分布在1-77歲，12歲以下佔16位、65歲以上1位，仍以青壯年為多數，Ct值分布在14.0-36.1之間，症狀多為喉嚨痛、咳嗽、發燒，有21人為無症狀者，佔比3成多。

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▲新竹縣衛生局表示，截至25日中午為止，新竹縣居家隔離者有2317人，居家照護者為49人。（圖／記者黃孟珍翻攝）

地區分布為竹北24例、竹東鎮14例、關西鎮9例、湖口鄉4例、新豐鄉5例、新埔鎮7例、芎林鄉1例、北埔1例，分別安排收治醫院、集中檢疫所，或居家照護。

此外，縣府強調，截至今天中午為止，新竹縣居家隔離者有2317人，居家照護者為49人。今日中央疫情指揮中心會議決議，由於疫情升溫確診人數激增，足跡到處都是，足跡公布不再具有意義，因此各縣市不再公布足跡。

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