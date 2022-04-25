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社會 社會焦點 保障人權

啃老碩士情侶殘忍弒父！女抓手男鐵鎚爆頭　見父未斷氣喊：再打

▲▼ 。（圖／截取自臉書）

▲江女赴美攻讀碩士，要求父親資助遭拒，夥同男友狠心弒父。（圖／截取自臉書）

記者白珈陽／台中報導

台中市大里區去年底發生一起命案，到美國攻讀碩士的江姓女子，不滿父親不肯繼續提供留學費用，心生怨恨，夥同張姓男友至江父擔任保全的國小，使用鐵鎚重擊江父頭部，江女見父親倒地後還有呻吟聲，竟要男友再次下手，致使江父當場頭部重創慘亡，隨後將江父棄屍於太平產業道路山溝。台中地檢署今偵結，依家暴殺人、遺棄屍體罪嫌起訴，建請法院從重量刑。

起訴指出，江女（33歲）與張男（34歲）是男女朋友，2人於2014年間一同前往美國留學，期間由江父協助申請貸款及資助金錢；至2016年，江父因經濟壓力無法繼續提供資助，導致江女與男友在美就學發生困難，2人2020年返台後數度找江父、江母理論，但都被拒於門外且報警處理，江女與張男因此懷恨在心、謀生殺意。

江女、張男要錢遭拒後，陸續購買膠帶、美工刀、白繩、花剪、水果刀、白色手套、鐵鎚、剪刀、白色束帶等物，並隨時將這些物品放置背包攜帶；去年12月26日晚間11時許，2人帶著此背包，騎機車前往台中市大里區某國小，找在該校擔任保全的江父理論。

江父見到2人三更半夜闖進校園，遂當面指責，未料江女與張男立起殺意，先是江女抓住父親手臂，再由張男持預藏的鐵鎚用力敲擊江父左側頭部，江父因此重傷倒地，但江女靠近查看發現父親仍發出聲音，竟示意張男再用鐵槌重擊江父頭部，導致江父受有顱骨、頸椎骨折，顱腦損傷出血等傷勢，而當場死亡。

2人擔心犯行曝光，到附近便利商店購買塑膠袋套在江父頭部，接著騎機車返回江父位於太平的住處，查看是否有人報警，再返回校園用水清洗沾滿血跡的地面，最後將江父遺體抬上機車，以先前購買的束帶綁住其雙腳，運至太平產業道路山溝丟棄，並鋪上防塵布、再堆放石頭及雜草掩蓋。

▲▼ 。（圖／民眾提供）

▲江女夥同男友弒父運屍畫面。（圖／民眾提供）

江女胞妹因聯絡不上父親，報警處理，同年12月28日下午1時許，警方經調閱相關監視器畫面，在棄屍現場查獲江父遺體，並循線逮捕江女、張男，起出發票、字條、膠帶、美工刀、鐵鎚等犯案工具。

台中地檢署今偵結，認江女涉家暴殺人、遺棄屍體罪，張男涉殺人、遺棄屍體罪，將2人起訴，並痛斥江女不顧其父養育之恩，夥同張男以殘忍手段殺害被害人後，又將其遺體棄置荒野，顯已泯滅人性，建請法院對他們從重量刑。

▲▼ 。（圖／民眾提供）

▲警方查獲江父遺體 。（圖／民眾提供）

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