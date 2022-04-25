快訊／確診人數持續飆升！林智堅宣布：新竹市即起不再公布足跡





▲新竹市長林智堅宣布，即日起不再公布足跡。（圖／翻攝林志堅臉書）

記者陳韻如／新竹報導

本土疫情持續大爆發，確診人數每日創新高，因此造成衛生單位疫調上的困難。對此，新竹市長林智堅今（25）日宣布，即日起不再公布確診者足跡，除非有特殊足跡狀況，才會另行公布。

中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中今上午召開全國防疫視訊會議，新竹市長林智堅於會中提出2項建議。第一，請中央開放接觸者系統權限給地方民政系統，以利追蹤居家隔離個案，更即時提供個案協助；第二，建議中央取消足跡公布。對此，中央回應，開放權限沒有問題，足跡則依原則不需公布。

[廣告]請繼續往下閱讀...

林智堅表示，目前疫調已造成衛生單位能量上的負擔，盼中央能明確指示不需再公布足跡，除非有特例。對此，陳時中也正面表示，疫調要簡化，足跡原則上可不再公布。

此外，針對新竹市防疫狀況，林智堅表示，以國外的經驗來看，重症比例0.36%，預估這波疫情爆發兩到三週後，重症的狀況會增加。在CDC的報告中，新竹市屬第二級中高風險地區。

為此，林智堅市長提到，市府規劃和基層診所協調，因應未來可能增加的確診人數，只要是輕症確診者，不去急診，以診所為優先，避免造成醫院醫療量能的負擔。

林智堅指出，竹市上周起提前啟動「確診者居家照護」，至今居家照護確診者已超過100人。評估疫情，未來居家確診者會持續上升，因此市府推出「新竹市居家照護關懷line@」，免下載、單一窗口，不管是確診者、居家隔離，每日的健康狀況追蹤、緊急救護需求、通訊診療、送餐，都可以透過line@統一處理。

對於疫苗第三劑施打，林智堅表示，目前中央仍在持續盤整疫苗分配數量，新竹市已著手整備啟動三區大型疫苗施打站，只要分配到疫苗，預計下周就可上路，未來將透過預約制，請民眾提前上網預約施打，擴大施打量能，也能避免群聚。

林智堅也呼籲鼓勵長輩施打疫苗，除中央發送的五百元禮券，市府加碼再送五百元禮券，只要65歲以上長者施打疫苗，不限第幾劑，都會贈送價值一千元禮券，邀請長輩盡快預約施打，提升自我防護力。

此外，考量前日疫情有遊藝場相關群聚案件，林智堅市長也請衛生局、產發處加強橫向聯繫，確認業者與從業人員是否有打滿3劑疫苗。