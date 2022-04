這樣才有禮貌？　印度駕車按喇叭文化

▲2008 年8月25日,印度金融中心孟買的塞車車潮。(圖/路透)

文/中央社駐新德里特派員林行健

在許多國家,開車時按喇叭代表的多半是警示、不滿、抗議甚至挑釁 等負面情緒。在台灣,按喇叭可能引發汽車駕駛之間的口角,甚至街頭鬥毆;在菲律賓,甚至可能惹來殺身之禍。

但在印度,按喇叭可以是駕駛禮儀及善意的展現,這一點能從貨車、公車和小客車後方的「請按喇叭」、「按喇叭OK」等標語看出,而這樣的標語也令許多外國遊客感到困惑。由於「請按喇叭」這個詞彙在路上的能見度太高,早在2009年就有寶萊塢電影以此為片名蹭熱度,而在多座城市也有類似名稱的餐廳。

「我們歡迎其他車輛在超車時按喇叭知會一下。」卡車司機維傑告訴中央社記者:「我們相信按喇叭有助避免交通事故發生。」至於類似標語始於什麼年代?42歲的維傑不清楚,只知道從小時候就曾在路上看過。「我聽說早年印度的公路左右兩邊各只有一條車道,而許多卡車的照後鏡不是壞了就是為避免擦撞而折起,所以按喇叭只是在超車時提醒其他車輛『我來了』,沒有惡意。」維傑補充。

駕駛學校教練穆克什也坦承,按喇叭是他課程的一部分,因為在印度開車一定要會按喇叭。

