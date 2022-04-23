最後淨土淪陷再+2！居家隔離陰轉陽　連江縣累計17人染疫

▲連江縣疫情指揮中心公布23日疫情。（圖／記者林名揚翻攝）

記者林名揚／馬祖報導

連江縣疫情指揮中心公布今（23）日馬祖地區新增2名確診個案，兩人均為莒光地區已居家隔離個案陰轉陽，目前全縣累計確診17名，其中4名已解隔離，列管中確診個案13名，縣立醫院收治6名、居家照護7名，個案病況皆穩定控制；居家隔離列管中118名，居家隔離健康益友APP已全部開通、個案掃描QRCODE就有視訊診療服務。

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▲連江縣疫情指揮中心公布23日疫情。（圖／記者林名揚翻攝）

縣府表示，針對獅子市場確診個案22日已完成快篩360人，其中快篩陽性18人， 其PCR核酸檢測皆呈陰性，累計全縣快篩870名，陽性30人，偽陽性率為3.44%。

▲連江縣疫情指揮中心公布23日疫情。（圖／記者林名揚翻攝）

連江縣疫情指揮中心表示，儘管新冠確診個案約99.6%為無症狀或輕症者，但民眾對covid-19仍有恐慌心理，因此連江縣將密切注意中央政策，用科學的證據與方法面對病毒，讓防疫人力及醫療人力做最好的調配，確保地區臨床醫療照護量能，另外應特別注意11歲以下未注射疫苗的幼童風險較高，同時並呼籲民眾配合相關防疫措施，落實防疫新生活。

連江縣府指出，目前疫苗注射補助500元的政策將到四月底結束或送完為止，指揮中心再次呼籲民眾應踴躍接種疫苗，以降低中重症的發生率。指揮中心提醒鄉親落實手部衛生、咳嗽禮節及佩戴口罩等個人防護措施，減少不必要移動、活動或集會，避免出入人多擁擠的場所，如有任何防疫相關諮詢，請洽連江縣疫情指揮中心24小時防疫專線0963-772-160。