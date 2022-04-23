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嘉義酒駕男撞分隔島翻車衝對向　女騎士慘遭爆頭全身斷骨亡

▲▼ 嘉義酒駕男翻車後衝對向車道撞死女騎士 。（圖／嘉義市消防局提供）

▲▼ 嘉義酒駕男翻車後衝對向車道撞死女騎士 。（圖／嘉義市消防局提供）

記者翁伊森／嘉義報導

嘉義市林森西路23日清晨發生死亡車禍，23歲羅姓男子酒駕開車先是撞上中央分隔島，再失速衝到對向車道後翻車撞上42歲蕭姓女騎士，蕭女當場意識昏迷、身上多處骨折，到院前身亡，羅男隨後被測出酒測值0.98mg/L，被警方依法送辦。

▲▼ 嘉義酒駕男翻車後衝對向車道撞死女騎士 。（圖／嘉義市消防局提供）

警方調查，羅姓男子23日上午5點35分開車由林森西路西向東行駛，行駛過民生北路路口卻撞上中央的分隔島，更衝到對向車道翻滾，恰巧撞上剛好騎車經過的蕭女，3輛機車和變電箱遭波及毀損，但蕭女到院前不幸身亡，並未酒駕，羅男則酒駕超標。

消防局表示，到達現場為機車與汽車發生碰撞車禍事故，巨大撞擊導致機車車殼散落一地及汽車撞入民宅，同時也造成1名女性(42歲)傷者倒臥於馬路上等待救援。救護人員立即上前評估，發現傷者已呈現無呼吸、無心跳，為到院前心（肺）功能停止狀態（Out of Hospital Cardiac Arrest，OHCA）、頭部變形、左腳變形及右側胸部開放性骨折。在評估傷者後，救護人員立即給予CPR及長背板固定等急救處置，隨後依責任區指送往陽明醫院救治，車禍肇事原因後續由警方調查中。

嘉義市政府消防局表示，車輛行經路口時應全程保持警覺，注意四周有無來車並注意道路狀況、動態，減速慢行，隨時注意路況切勿分神或大意，以免意外導致交通事故發生，危害己身生命安全並影響交通路況。

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