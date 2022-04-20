醉男開車駕警局前「打保齡球」　連撞7機車還懵問：能再吹一次

▲汐止區大同路19日連傳2件酒駕案例，其中蘇男駕車在汐止分局前連撞七機車、遭警方當場逮捕。（圖／記者張君豪翻攝）

記者張君豪／台北報導

4月19日凌晨2時37分，新北市汐止警分局大門外驚傳撞擊巨響，值班警員趕緊衝出查看，發現蘇男（25歲）酒後精神不繼，居然執意駕車返家，他酒駕開車行經大同路二段往台北方向行駛，卻自撞路旁7輛機車，所幸無路人遭到波及，經過警方酒測值高達1.00mg/L、蘇男觸犯公共危險罪嫌將他當場逮捕。

▲汐止區大同路19日連傳2件酒駕案例，其中蘇男駕車在汐止分局前連撞七機車、遭警方當場逮捕。（圖／記者張君豪翻攝）

汐止警方表示，當時值班警員聽聞分局外路旁發生猛烈撞擊聲響，警員立刻奔出察看，這才發現蘇男酒駕肇禍情勢，警方除對蘇男酒測並將他逮捕外，並通知被撞的機車車主前來處理，訊後依公共危險罪嫌移送。

另外汐止警分局交通分隊員警在當天清晨7時37分，也在大同路一段與新台五路口，發現王男（49歲）騎機車車身搖擺不定，員警攔下時王男渾身酒氣，經詢王男自稱前晚在家喝啤酒，警方施以酒測值高達0.34mg/l，警詢並將王嫌依公共危險罪移送法辦。

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