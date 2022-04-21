半年4次罰不怕！男狂灌一手啤酒還騎人行道　女友2周前也被逮

▲半年4次酒駕罰不怕！高雄男狂灌一手啤酒又上路被逮。（圖／記者賴文萱翻攝）

記者賴文萱／高雄報導

高雄一名43歲楊姓男子18日下午在家中狂灌6瓶啤酒後，睡醒騎車到檳榔攤找同居女友，結果因違規行駛人行道被警方攔查。由於楊男全身散發濃濃酒味，經酒測後酒測值足足超過法定值6倍，警方查出他半年內已累計4次酒駕，更離譜的是，楊男女友2周前也因酒駕被送辦，醉鴛鴦輪流遭逮，讓警方相當傻眼。

▲高雄男違規行駛人行道被攔查，當場逮到他酒駕，酒測值更超標6倍。（圖／記者賴文萱翻攝）

小港分局桂陽所警員18日深夜11點40分執行巡邏勤務，行經小港區中安路見這名楊男騎車違規行駛人行道，因此上前攔查，現場楊男滿臉酒容且全身散發濃濃酒味，立即進行酒測，沒想到酒測值高達1.51 mg/L，足足超過法定標準值6倍，楊男也被數值嚇到直呼不可能。

▲高雄男半年4次酒駕，警一看發現，女友2周前也酒駕被逮。（圖／記者賴文萱翻攝）

隨後楊男坦言，下午在家裡喝了6瓶啤酒，休息睡醒後要到檳榔攤找女友徐女，沒想到卻因違規行駛被警方攔查。楊男當場也情緒失控，大呼小叫斥責徐女，飆罵「我有2次都是因為妳」。警員這時才發現，徐女前2周同樣因酒駕遭送辦，醉鴛鴦的行徑令警方相當困擾。

此外，警方詢問過程中，發現楊男4月2日也因酒駕肇事致人受傷遭警方移送，半年內共犯4次酒駕，顯見絲毫無悔改之意，詢後將楊男依違反公共危險罪嫌移送高雄地檢署偵辦。