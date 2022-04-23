台大女9舍擬規劃為隔離宿舍　舍胞不滿「要被趕出宿舍了」

▲網友不滿台大女九舍要規劃為隔離宿舍。（圖／記者許敏溶攝）

記者許敏溶／台北報導

本土疫情持續升溫，校園確診個案也連環爆，台大教職員生過去4天累計33人確診，有網友在網路社群《Dcard》台大看板PO文，指收校方詢問，是否同意女九舍作為校內疫病隔離宿舍，不滿「要被趕出宿舍」，該文引發網友熱議與批評，批評「到底什麼鳥政策」、「夜宿系館抗議！」，更有住在女9舍網友反問：「為什麼要犧牲我們的權利」。

本土疫情快速蔓延，今天（23日）本土單日暴增4126例確診，再創單日新高紀錄，而校園也是確診個案頻傳，台大教職員生過去4天累計33人確診。

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▲網友不滿台大女九舍要規劃為隔離宿舍。（圖／翻攝《Dcard》台大板）

有網友昨（22日）晚在網路社群《Dcard》台大看板PO出一篇名為「要被趕出宿舍」文章，指收校方詢問，是否同意女九舍作為校內疫病隔離宿舍，該文提及，近期台大校內宿舍接二連三出現確診通報，住宿生被迫離開宿舍進行隔離，但目前北市隔離套房或防疫旅館並沒有許多空位，住宿組希望校內有一棟宿舍在111學年起作為疫病隔離用途，並註明是提供非確診但需要隔離者的短期住宿。

該文雖然只是詢問性質，但仍引發網友熱議與批評，有的網友批評「到底什麼鳥政策」，還有網友嗆聲要「夜宿系館抗議！」，更有住在女9舍網友反問：「為什麼要犧牲我們的權利」、「真的有夠爛，獨立衛浴就倒霉嗎」。

台大則回應，教育部日前發文，要求各大專院校規劃隔離宿舍，台大也積極準備中，女九宿舍是暑假期間的方案之一，還需要進一步溝通以取得住宿同學理解，目前仍在討論溝通中，尚未定案。