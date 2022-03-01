剛逃離塔利班！阿富汗少女躲烏克蘭又遇俄軍　「寧願留在喀布爾」

記者張寧倢／編譯

美國2021年8月初從阿富汗撤軍後，塔利班武裝部隊迅速攻陷各城市，成千上萬民眾湧進首都喀布爾國際機場，盼能搭機逃離極端組織的新政權。然而，美媒報導，如今那些從阿富汗逃到烏克蘭的難民，半年後再次成為戰爭的受害者。19歲阿富汗少女索瑪雅（Somaia Shahamat）說，「我寧願待在喀布爾。」

▲喀布爾8月底在機場外出現恐怖逃難人潮，一名父親將女兒舉上機場圍牆，而美軍士兵則接手把嬰兒拎過鐵絲網。（圖／路透）

根據美國《福斯新聞》報導，去年在美國大規模撤軍後，阿富汗政府不到一個月內即垮台，總統出逃國外，塔利班政權8月19日正式成立「阿富汗伊斯蘭大公國」。當時許多人民不堪伊斯蘭極端分子的毒打，也不願回歸20多年前塔利班嚴刑厲法的掌控，上萬人湧入首都喀布爾盼能搭機逃出阿富汗，有難民攀爬飛機後從高空掉落慘死的畫面，彷彿還歷歷在目。

▲阿富汗逃難者攀上飛機後的拿手機自拍。（圖／翻攝自YouTube／WeB QooF）

然而，部分逃往烏克蘭的阿富汗難民，原本以為能在當地重新開始，沒想到，才過了約6個月，俄羅斯入侵烏克蘭，以導彈等武器在各地發動空襲。這些阿富汗難民再次遭遇戰事，到處躲避俄軍砲火。去年8月逃至基輔的19歲阿富汗少女索瑪雅2月26日向《紐約時報》表示，「我寧願待在喀布爾，也不願被困在這場戰爭中，我們在這裡誰也不認識，沒有人能幫助我們到達波蘭邊境。」

▲烏克蘭8歲男孩搭上撤離巴士，受訪時想到爸爸必須留在基輔忍不住落淚。（圖／路透）

索瑪雅28日接受福斯電視台訪問時透露，雖然不清楚在烏克蘭的阿富汗難民確切人數，但據她所知，至少4個阿富汗家庭現已安全撤出烏克蘭。索瑪雅稱，她和家人仍留在基輔，晚上躲進地下避難所，白天則回到原本住的公寓，那裡幾乎每分鐘都能聽到爆炸聲，超市供應不斷減少，她的食物儲量只剩2、3周。她說，早前烏俄軍隊在基輔發生小規模衝突，但目前一切平靜。

索瑪雅表示，俄羅斯入侵烏克蘭是一場「更大、更危險」的戰爭，且戰事還在持續升級，「我們這一代人真的厭倦了打仗，我們的一生都在戰爭中度過，我希望他們可以停手。」報導補充，波蘭駐聯合國大使Krzysztof Szczerski於28日表示，波蘭已收容了來自125個國家的難民，其中也包含阿富汗。