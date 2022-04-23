確診者「社交距離APP」上傳失敗　指揮中心曝可能原因

▲指揮官陳時中。（圖／指揮中心提供）

記者周姈姈／台北報導

本土疫情持續延燒，今（23）日新增4126例本土病例，就有確診民眾反應無法上傳臺灣社交距離APP，對此，指揮中心曝可能原因，指出民眾要先索取隨機ID的密碼，若沒拿到可能無法上傳，詳情會再了解一下。

針對確診者無法上傳相關資訊至臺灣社交距離APP一事，指揮官陳時中今日於記者會回應「臺灣社交距離APP會跟確診者聯繫，請他照一定程序至APP上傳一個我們給他的密碼」，而發言人莊人祥表示，該民眾要先索取隨機ID的密碼，沒拿到可能無法上傳，這部分會再了解一下。

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指揮中心表示，今日新增之4,126例本土病例，為2,047例男性、2,078例女性、1例調查中，年齡介於未滿5歲至90歲以上，發病日介於今(2022)年4月7日至4月23日，其中包含2,126例為無症狀感染。個案分佈為新北市(1,563例)，臺北市(945例)，桃園市(527例)，基隆市(219例)，臺中市(171例)，花蓮縣(138例)，高雄市(98例)，宜蘭縣(90例)，新竹縣(57例)，雲林縣(53例)，新竹市及臺南市(各51例)，彰化縣(34例)，臺東縣(29例)，苗栗縣(28例)，南投縣(26例)，屏東縣(24例)，嘉義市(10例)，嘉義縣(7例)，金門縣及連江縣(各2例)，澎湖縣(1例)。相關疫情調查持續進行中。