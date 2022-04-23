快訊／本土+4126「全台都有病例」　雙北破2千例佔一半！

記者嚴云岑／台北報導

中央流行疫情指揮中心今（23）日公布新增4126例本土病例，增幅較昨日達9％，個案分佈全台22縣市，雙北確診數加起來就達2000例，其中新北通報1563例最多、台北945例，桃園、基隆、台中也都破百例，分別佔527例、219例與171例。

指揮中心表示，今日新增之4,126例本土病例，為2,047例男性、2,078例女性、1例調查中，年齡介於未滿5歲至90歲以上，發病日介於今(2022)年4月7日至4月23日，其中包含2,126例為無症狀感染。

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個案分佈為新北市(1,563例)，臺北市(945例)，桃園市(527例)，基隆市(219例)，臺中市(171例)，花蓮縣(138例)，高雄市(98例)，宜蘭縣(90例)，新竹縣(57例)，雲林縣(53例)，新竹市及臺南市(各51例)，彰化縣(34例)，臺東縣(29例)，苗栗縣(28例)，南投縣(26例)，屏東縣(24例)，嘉義市(10例)，嘉義縣(7例)，金門縣及連江縣(各2例)，澎湖縣(1例)。相關疫情調查持續進行中。

因應本土病例暴增，指揮中心再次呼籲民眾應落實手部衛生、咳嗽禮節及佩戴口罩等個人防護措施，減少不必要移動、活動或集會，避免出入人多擁擠的場所，或高感染傳播風險場域，並主動積極配合各項防疫措施，共同嚴守社區防線。

▲0423新增個案。（圖／指揮中心提供）