　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

奧客假鈔買檳榔...油門一拜　長腿西施嚇傻「只能目送離開」

記者吳世龍／高雄報導

高雄一名宋姓男子（23歲）日前坐著友人的車子，行經大寮區的一間檳榔攤時，持千元鈔購買200元檳榔，張姓檳榔西施把檳榔和找零的800元拿給宋男後，才驚覺千元紙鈔是假鈔，但宋男卻早已加速駛離。警方獲報以車追人，當晚就找到宋男，但他卻推說，千元假鈔是朋友還錢時給他的，他也不曉得是假鈔，警方訊後依詐欺罪、偽造貨幣罪嫌將他函送偵辦。

▲▼張姓檳榔西施拿檳榔和找零800元走出檳榔攤給宋男後，宋男再將對折的千元紙鈔塞給她。（圖／記者吳世龍翻攝）

▲張姓檳榔西施拿檳榔和找零800元走出檳榔攤給宋男後，宋男再將對折的千元紙鈔塞給她。（圖／記者吳世龍翻攝）

林園分局中庄派出所19日下午，接獲大寮區鳳屏二路上一間檳榔攤張姓女店員報案，指出有民眾拿假鈔消費，警方立即到場了解，張女表示，當時一台黑色轎車停在店前，副駕駛座的男子大喊要買200元檳榔，她便連忙拿檳榔和找零的800元走出檳榔攤。

▲▼張姓檳榔西施收到的千元假鈔紙質粗糙。（圖／記者吳世龍翻攝）

▲張姓檳榔西施收到的千元假鈔紙質相當粗糙。（圖／記者吳世龍翻攝）

該名男子先把檳榔及找零的錢拿走，再將一張對折的千元紙鈔塞給她後，便快速開車駛離。當她走回攤位時打開紙鈔一看，這才發現收到一張假鈔，但已來不及攔車，怕被老闆責罵，只好趕緊報警處理。

警方隨即沿路監視器畫面比對，用以車追人的方式，於當晚9時許通知到開車的張男，以及坐在副駕駛座的宋姓男子到案說明，張男辯稱，那張千元假鈔是朋友欠他錢，還錢的時夾帶在裡面的，他完全不知情，但宋男對他的朋友資料交代不清。警方訊後依詐欺罪、偽造貨幣罪嫌函送高雄地檢署偵辦，並將持續追查假鈔來源。

►東購一起守護您！精選防疫品安心購，領樂透金現折50元，買愈多折愈多

半夜想吃泡麵就靠它！

ET快訊
快訊／陳芳語剛分手「突公開出櫃」！　認了：我是雙性
大咖男星「硬上6女」禽獸過程爆出！　她遭奪初夜崩潰
台中「腳交千金」豪宅曝光！　管理員：晚上鶯鶯燕燕超熱鬧
獨／「大馬女神」悄分手《大學生》史丹　鬆口曝原因
獨／《一家團圓》演員確診+1！　女星緊急隔離
高雄「腳交女」慘了！踢完運將無罩搭捷運　挨罰1.5萬
黃瀞瑩Ct值僅14！　吃東西沒味道、鼻水狂流
本土確診即將破萬！　北市：很快就會全市停課
預測時事抽Apple！ 「全民神預測」東森幣搏翻倍

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

喬單不成嗆警很閒　前市政顧問喊冤：對警員有疑慮不能說嗎？

台中「腳交千金」豪宅曝光！　管理員：晚上鶯鶯燕燕超熱鬧

奧客假鈔買檳榔...油門一拜　長腿西施嚇傻「只能目送離開」

阿北4輪電動車一路逆騎！衝超商撞倒Gogoro　網轟：馬路未爆彈

賓士女違規迴轉遭開單　喬單不成...市政顧問嗆：警察很閒嗎

高雄「腳交女」慘了！踢完運將無罩搭捷運　討錢不成挨罰1.5萬

小貨車出地下道失控！地面濕滑路不熟　駕駛急剎90度側翻

為爭遺產！婦怒譙小姑「五字經」　因為1個理由...逆轉改判無罪

排班起口角！砂石車司機轟同事肚子1槍　行兇後回公司等警察上門

嫌20元白飯「只吃半碗」太貴　奥客夫妻囂張摔盤還嗆：上了賊船

長輩參加金孫性別揭曉趴　不懂規則！狂研究牆上殘骸

淡定水豚君坐姿直挺挺　頭頂4橘子平衡感一流！

老闆送小菜、客人搶付錢　韓妞彰化旅行狂被請客！

婦不滿白飯吃到飽收20元　辯「只吃半碗」夫幫腔砸桌

陳志強道別母親「下輩子再當妳兒子」 深夜淚揭媽最後心願：哪都不想去

不顧大樓糞水狂噴！　委員強行開水：兒要洗澡

龍蝦大螯夾力挑戰！　Nokia神機屹立不搖

Kep1er多娟表演到一半「踩空摔下台」　有真也差點滑倒...爆哭：感覺拖後腿了

老公寓居隔怎下樓取藥？　陳時中：把鑰匙丟下來

劉品言不藏了！「上下齊開」性感爆乳　告別《華燈》花子「隱瞞兇手憋到內傷」

喬單不成嗆警很閒　前市政顧問喊冤：對警員有疑慮不能說嗎？

台中「腳交千金」豪宅曝光！　管理員：晚上鶯鶯燕燕超熱鬧

奧客假鈔買檳榔...油門一拜　長腿西施嚇傻「只能目送離開」

阿北4輪電動車一路逆騎！衝超商撞倒Gogoro　網轟：馬路未爆彈

賓士女違規迴轉遭開單　喬單不成...市政顧問嗆：警察很閒嗎

高雄「腳交女」慘了！踢完運將無罩搭捷運　討錢不成挨罰1.5萬

小貨車出地下道失控！地面濕滑路不熟　駕駛急剎90度側翻

為爭遺產！婦怒譙小姑「五字經」　因為1個理由...逆轉改判無罪

排班起口角！砂石車司機轟同事肚子1槍　行兇後回公司等警察上門

嫌20元白飯「只吃半碗」太貴　奥客夫妻囂張摔盤還嗆：上了賊船

陳芳語剛分手「突公開出櫃」！認了：我是雙性　真實心聲被讚爆

喬單不成嗆警很閒　前市政顧問喊冤：對警員有疑慮不能說嗎？

德國動物園幫可愛野豬「普丁」改名　送上5隻粉紅豬蛋糕慶祝重生

陳時中「拋鑰匙下樓取藥」惹議　蔣萬安：要站在同理心角度

南韓總統就職典禮5／10登場　砸7775萬破紀錄！日相是否出席引關注

日警深夜臨檢　遭重機「沿路拖行2公里」影片曝！滿身血倒地

陸明星行長違紀落馬同學也被查　中共二十大「反腐高峰期」

鬼鬼《營業中》哭了！料理失誤「甜點老師來了」秒淚崩

會見立陶宛財長　美國副財長：堅定支持立國與台灣交流

詢問確診匡列事宜　台南市衛生局人員互踼皮球還要民眾google

富二代放火燒熟睡街友！ 2人陷火海痛醒「翻滾掙扎」

社會熱門新聞

人妻迷上健身教練！　小王不知她已婚慘賠

板橋重機自撞分隔島！騎士噴飛數公尺亡

網傳「腳交千金」來自靜和醫院　院方：沒有這種千金

嘉義狂下雞蛋大冰雹　民眾：車子鈑金像被打凹！

特戰士官下屬驚爆借50萬：好班長被高利貸糟蹋

高雄「腳交女」慘了！無罩搭捷運討錢挨罰1.5萬

新北地檢女檢察官確診！　緊急快篩13人

20mins700元台中私娼寮遭強拆　里長：20多個家庭怎麼活

上百網紅捲假鞋風波！廠商退款條件變了

逮毒蟲丟槍摔安全帽挨批　警回應

特戰士官被收押　傷者恐成植物人

暴力勒索砂石車司機　藝人丁寧之弟被捕

砂石車司機轟同事1槍　行兇後回公司等警察

小姐喝到吐　他撿屍不成拿了手機就跑

更多熱門

相關新聞

竊盜上過新聞！　潛民宅偷錢「禿頭」成鐵證

竊盜上過新聞！　潛民宅偷錢「禿頭」成鐵證

高雄一名古姓男子3月才在旗津一處資源回收場偷竊遭逮，沒想到他賊性不改，日前再度潛入民宅偷錢，過程全被監視器拍下。警方獲報後，調閱監視器及日前新聞畫面比對，發現竊賊禿頭特徵明顯，懷疑就是古男所為，雖然古男矢口否認，但警方出示監視器畫面，當場讓他啞口無言。訊後依加重竊盜罪嫌函送法辦。

柯怡如／監視器的保護與侵害界線

柯怡如／監視器的保護與侵害界線

回老家開遠端「貓咪離線」媽傻眼

回老家開遠端「貓咪離線」媽傻眼

打開監視器　2尊火爆貓猛盯鏡頭

打開監視器　2尊火爆貓猛盯鏡頭

喵聽呼喚「秒衝鏡頭前」等到泛淚

喵聽呼喚「秒衝鏡頭前」等到泛淚

關鍵字：

檳榔西施假鈔監視器

讀者迴響

熱門新聞

人妻迷上健身教練！　小王不知她已婚慘賠

快訊／《一家團圓》余秉諺凌晨證實確診！

今天媽祖生＋四星連珠　命理師警告「4類人」恐有禍事發生

徐凱希確診道歉「壓力真的很大」！剛錄2節目：滿滿的愧疚

媽收小孩隔離簡訊趕跑衛生所　員工冷回：很急嗎

3歲女童慘成獵物被野猴當街擄走！駭人影片曝

傳確診上看5千　中央急召高風險6縣市首長開會

16歲少女疑打疫苗亡　臉凍到不成人形無法下葬

快訊／「學姊」黃瀞瑩驚傳確診：很難想像這一天這麼快來

金融股3家吸晴股東會紀念品今揭曉！　中信金送這個最紓壓

7縣市大雨特報　全台「暖如夏」上看33度

蔡英文特赦2國軍官兵！網點名最該特赦對象

第一眼先看到鯊魚還是腳？

陳時中喊可丟鑰匙下樓！她預言這行業要發了

淡水現未來感爆改車！阿公嬤蝦趴上路網看傻

更多

最夯影音

更多
長輩參加金孫性別揭曉趴　不懂規則！狂研究牆上殘骸

長輩參加金孫性別揭曉趴　不懂規則！狂研究牆上殘骸
淡定水豚君坐姿直挺挺　頭頂4橘子平衡感一流！

淡定水豚君坐姿直挺挺　頭頂4橘子平衡感一流！

老闆送小菜、客人搶付錢　韓妞彰化旅行狂被請客！

老闆送小菜、客人搶付錢　韓妞彰化旅行狂被請客！

婦不滿白飯吃到飽收20元　辯「只吃半碗」夫幫腔砸桌

婦不滿白飯吃到飽收20元　辯「只吃半碗」夫幫腔砸桌

陳志強道別母親「下輩子再當妳兒子」 深夜淚揭媽最後心願：哪都不想去

陳志強道別母親「下輩子再當妳兒子」 深夜淚揭媽最後心願：哪都不想去

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

東森寵物APP下載領50

東森寵物APP下載領50

歡慶東森寵物APP上線，下載即領50！數量有限，早領早享受

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【特賣】寵物出遊必備

【特賣】寵物出遊必備

外出推車背包、清潔用品限時特價！全站滿額再送100購物回饋金，立即逛毛毛商城！

挑戰市場最低價，買貴退貨

挑戰市場最低價，買貴退貨

前五大品牌犬貓飼料，比了再買！寵物用品挑戰市場最低價，買貴退貨！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面