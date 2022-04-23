奧客假鈔買檳榔...油門一拜　長腿西施嚇傻「只能目送離開」

記者吳世龍／高雄報導

高雄一名宋姓男子（23歲）日前坐著友人的車子，行經大寮區的一間檳榔攤時，持千元鈔購買200元檳榔，張姓檳榔西施把檳榔和找零的800元拿給宋男後，才驚覺千元紙鈔是假鈔，但宋男卻早已加速駛離。警方獲報以車追人，當晚就找到宋男，但他卻推說，千元假鈔是朋友還錢時給他的，他也不曉得是假鈔，警方訊後依詐欺罪、偽造貨幣罪嫌將他函送偵辦。

▲張姓檳榔西施拿檳榔和找零800元走出檳榔攤給宋男後，宋男再將對折的千元紙鈔塞給她。（圖／記者吳世龍翻攝）

林園分局中庄派出所19日下午，接獲大寮區鳳屏二路上一間檳榔攤張姓女店員報案，指出有民眾拿假鈔消費，警方立即到場了解，張女表示，當時一台黑色轎車停在店前，副駕駛座的男子大喊要買200元檳榔，她便連忙拿檳榔和找零的800元走出檳榔攤。

▲張姓檳榔西施收到的千元假鈔紙質相當粗糙。（圖／記者吳世龍翻攝）

該名男子先把檳榔及找零的錢拿走，再將一張對折的千元紙鈔塞給她後，便快速開車駛離。當她走回攤位時打開紙鈔一看，這才發現收到一張假鈔，但已來不及攔車，怕被老闆責罵，只好趕緊報警處理。

警方隨即沿路監視器畫面比對，用以車追人的方式，於當晚9時許通知到開車的張男，以及坐在副駕駛座的宋姓男子到案說明，張男辯稱，那張千元假鈔是朋友欠他錢，還錢的時夾帶在裡面的，他完全不知情，但宋男對他的朋友資料交代不清。警方訊後依詐欺罪、偽造貨幣罪嫌函送高雄地檢署偵辦，並將持續追查假鈔來源。