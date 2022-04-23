　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

普丁小三神隱4月首回歸！臉飄膠味像充氣娃娃　疑出國避難兼進廠

▲▼卡巴耶娃近期亮相的照片膠味十足。（圖／翻攝自IG／ekaterina_sirotina_official）

▲卡巴耶娃（右）近期亮相的照片膠味十足。（圖／翻攝自IG／ekaterina_sirotina_official）

記者葉睿涵／編譯

俄羅斯總統普丁的秘密情人卡巴耶娃（Alina Kabaeva），自俄羅斯入侵烏克蘭以來就一直神隱，不過最近網上卻流出她頂著塑膠臉，現身一場以她命名的活動照片，讓外界猜測，她趁著到瑞士避難之時，順便進廠維修、保養臉蛋。

據《紐約郵報》報導，38歲的卡巴耶娃自去年12月參加公開活動後，就一直神隱至今。她此前更被盛傳，在俄羅斯入侵前，就和私生子女們，一同被普丁藏到了瑞士邊境一間安全的小木屋內，自此再未公開露面。不過，卡巴耶娃本週卻罕見亮相，首次出現在了莫斯科的VTB體育場，為即將於23日舉行的青少年藝術體操節進行彩排。

▲▼普丁與卡巴耶娃。（圖／路透）

▲卡巴耶娃過去的照片青春有活力，與如今僵硬的臉蛋迥異極大。（圖／路透）

從青少年體操隊教練西蘿緹娜（Ekaterina Sirotina）在IG發的合照可見，穿著白色襯衫、深藍色針織短版外套的卡巴耶娃，臉上一直帶著燦爛笑容，心情似乎未受烏俄戰火影響，不過人們卻發現她已不復過去的青春活力，而且臉部異常僵硬、十分不自然，還飄出了濃濃的「塑膠味」，質疑她趁著出國躲戰火之際，順便進廠維修臉蛋，以保住普丁的歡心。

今年3月，八卦媒體《Page Six》引述知情人士消息指出，卡巴耶娃因俄羅斯發動軍事行動，面臨被瑞士驅逐出境的危機，因此她的朋友曾私下建議，她應該飛到莫斯科去說服普丁結束戰爭，「普丁不願意聽從任何人的意見，但普丁也許願意聽她的。不過現在的普丁已被一圈又一圈的安保人員包圍，卡巴耶娃可能也見不到普丁」。

 

►東購一起守護您！精選防疫品安心購，領樂透金現折50元，買愈多折愈多

►598元就能幫沙發換新衣！

ET快訊
排班起口角！　他怒朝同事肚子開一槍
台東暴雨土石流　「多良車站」成孤島關閉一天
快訊／今日確診飆破4千？　陳時中14:00說明
快訊／疫情有新變化？　中央突找柯文哲、侯友宜開會
「紅蘿蔔狀對流雲系」狂冒！　這一帶迎劇烈雷雨、下冰雹
與病毒共存「至少30-60兒童染疫亡」！　醫憂2件事
快訊／高雄2區停電！　台電緊急搶修
快訊／石原聰美當媽了！　報喜「寶寶剛誕生」
快訊／4縣市「豪大雨特報」！　午後降雨範圍變更廣
快訊／板橋28歲重機男自撞！　倒地身亡
快訊／「學姊」黃瀞瑩確診！　症狀曝光
預測時事抽Apple！ 「全民神預測」東森幣搏翻倍

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

華府傳槍響4人中彈！菲裔槍手高級住宅區內開火　警方包圍時自戕

正妹臉蛋堪比辣模！下面卻是「妊娠紋啤酒肚」　她竟每月爽賺38萬

普丁小三神隱4月首回歸！臉飄膠味像充氣娃娃　疑出國避難兼進廠

慘烈空拍畫面曝！基輔近郊小鎮被轟成廢墟　整排民宅毀了

聯合國秘書長下週見普丁、澤倫斯基！3天內「趕場俄烏」協商停戰

新冠肺炎連續2年成為美國「第3大死因」　死亡人數躍升20％

「告訴我媽媽，我不會崩潰」烏軍醫雙手染血堅守馬力波！4萬人鼻酸

俄首度公布莫斯科號傷亡人數　僅1人死亡！疏散396名官兵

不敵制裁　俄羅斯所屬阿姆斯特丹貿易銀行破產

加速升息擊殺美股！　道瓊重挫981點

長輩參加金孫性別揭曉趴　不懂規則！狂研究牆上殘骸

淡定水豚君坐姿直挺挺　頭頂4橘子平衡感一流！

老闆送小菜、客人搶付錢　韓妞彰化旅行狂被請客！

婦不滿白飯吃到飽收20元　辯「只吃半碗」夫幫腔砸桌

陳志強道別母親「下輩子再當妳兒子」 深夜淚揭媽最後心願：哪都不想去

不顧大樓糞水狂噴！　委員強行開水：兒要洗澡

龍蝦大螯夾力挑戰！　Nokia神機屹立不搖

Kep1er多娟表演到一半「踩空摔下台」　有真也差點滑倒...爆哭：感覺拖後腿了

老公寓居隔怎下樓取藥？　陳時中：把鑰匙丟下來

劉品言不藏了！「上下齊開」性感爆乳　告別《華燈》花子「隱瞞兇手憋到內傷」

華府傳槍響4人中彈！菲裔槍手高級住宅區內開火　警方包圍時自戕

正妹臉蛋堪比辣模！下面卻是「妊娠紋啤酒肚」　她竟每月爽賺38萬

普丁小三神隱4月首回歸！臉飄膠味像充氣娃娃　疑出國避難兼進廠

慘烈空拍畫面曝！基輔近郊小鎮被轟成廢墟　整排民宅毀了

聯合國秘書長下週見普丁、澤倫斯基！3天內「趕場俄烏」協商停戰

新冠肺炎連續2年成為美國「第3大死因」　死亡人數躍升20％

「告訴我媽媽，我不會崩潰」烏軍醫雙手染血堅守馬力波！4萬人鼻酸

俄首度公布莫斯科號傷亡人數　僅1人死亡！疏散396名官兵

不敵制裁　俄羅斯所屬阿姆斯特丹貿易銀行破產

加速升息擊殺美股！　道瓊重挫981點

獨／特斯拉突亮「小烏龜」秒鎖死　CEO女車主嚇壞：好險不在國道

排班起口角！砂石車司機轟同事肚子1槍　行兇後回公司等警察上門

華府傳槍響4人中彈！菲裔槍手高級住宅區內開火　警方包圍時自戕

先探／謝金河：題材極大化的陷阱

正妹臉蛋堪比辣模！下面卻是「妊娠紋啤酒肚」　她竟每月爽賺38萬

辭華視總經理又下主播台！陳雅琳首發聲揭「關鍵原因」：還在思考

清冠1號治療預防Omicron有效　中醫師評估小朋友也能服用

台東暴雨！南迴公路驚傳土石流　多良車站成孤島...關閉一天搶修

五甲變電所饋線跳脫！高雄鳳山5730戶停電　台電：已全復電

海底狂冒粉紅泡泡超療癒！墾丁珊瑚大爆卵　灑花為媽祖慶生

轎車勇敢往大車方向切 直接撞上！失控大翻轉

國際熱門新聞

男跌進50條鱷魚池中　被5鱷魚分食

俄軍逼看性侵現場　19歲女遭當街輪暴

普丁臉腫「右手緊抓桌沿不放」　遭疑化療後遺症

憂慮升息2碼　美股重挫981點

入境泰國加拿大　打完3劑免PCR

2歲兒臉被養8年愛犬撕裂　媽：不敢養了

普丁獲邀「出席G20峰會」

經濟學人：承諾為台而戰難嚇阻中國

英相：戰爭可能打到2023年底

美歐高層中國對話　支持台海和平反對破壞現狀

不敵制裁　俄羅斯所屬阿姆斯特丹貿易銀行破產

捐精男8年造55娃　「真槍注射」走遍歐美

僅1人死亡！　俄首度公布莫斯科號傷亡人數

和男乘客3P　空姐轉行當慾女網紅拍片

更多熱門

相關新聞

基輔近郊莫斯春鎮被轟成廢墟　慘烈空拍曝

基輔近郊莫斯春鎮被轟成廢墟　慘烈空拍曝

俄軍月初撤出烏克蘭北部戰場，但基輔近郊的莫斯春鎮（Moschun）在猛烈砲擊之下，已經殘破不堪。莫斯春靠近安托諾夫空軍基地，地理位置對於俄軍進攻基輔來說格外重要，因此成為砲火集中的地區，最新空拍畫面可見戰火摧殘後的慘況。

烏克蘭軍醫雙手染血堅守馬力波　4萬人鼻酸

烏克蘭軍醫雙手染血堅守馬力波　4萬人鼻酸

僅1人死亡！　俄首度公布莫斯科號傷亡人數

僅1人死亡！　俄首度公布莫斯科號傷亡人數

俄軍逼看性侵現場　19歲女遭當街輪暴

俄軍逼看性侵現場　19歲女遭當街輪暴

普丁獲邀「出席G20峰會」

普丁獲邀「出席G20峰會」

關鍵字：

軍武國際軍武烏克蘭俄羅斯普丁Alina Kabaeva

讀者迴響

熱門新聞

人妻迷上健身教練！　小王不知她已婚慘賠

快訊／《一家團圓》余秉諺凌晨證實確診！

徐凱希確診道歉「壓力真的很大」！剛錄2節目：滿滿的愧疚

3歲女童慘成獵物被野猴當街擄走！駭人影片曝

今天媽祖生＋四星連珠　命理師警告「4類人」恐有禍事發生

媽收小孩隔離簡訊趕跑衛生所　員工冷回：很急嗎

16歲少女疑打疫苗亡　臉凍到不成人形無法下葬

7縣市大雨特報　全台「暖如夏」上看33度

蔡英文特赦2國軍官兵！網點名最該特赦對象

陳時中喊可丟鑰匙下樓！她預言這行業要發了

金融股3家吸晴股東會紀念品今揭曉！　中信金送這個最紓壓

明天媽祖生日！命理師曝參拜3禁忌

淡水現未來感爆改車！阿公嬤蝦趴上路網看傻

第一眼先看到鯊魚還是腳？

男跌進50條鱷魚池中　被5鱷魚分食

更多

最夯影音

更多
長輩參加金孫性別揭曉趴　不懂規則！狂研究牆上殘骸

長輩參加金孫性別揭曉趴　不懂規則！狂研究牆上殘骸
淡定水豚君坐姿直挺挺　頭頂4橘子平衡感一流！

淡定水豚君坐姿直挺挺　頭頂4橘子平衡感一流！

老闆送小菜、客人搶付錢　韓妞彰化旅行狂被請客！

老闆送小菜、客人搶付錢　韓妞彰化旅行狂被請客！

婦不滿白飯吃到飽收20元　辯「只吃半碗」夫幫腔砸桌

婦不滿白飯吃到飽收20元　辯「只吃半碗」夫幫腔砸桌

陳志強道別母親「下輩子再當妳兒子」 深夜淚揭媽最後心願：哪都不想去

陳志強道別母親「下輩子再當妳兒子」 深夜淚揭媽最後心願：哪都不想去

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

東森寵物APP下載領50

東森寵物APP下載領50

歡慶東森寵物APP上線，下載即領50！數量有限，早領早享受

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【特賣】寵物出遊必備

【特賣】寵物出遊必備

外出推車背包、清潔用品限時特價！全站滿額再送100購物回饋金，立即逛毛毛商城！

挑戰市場最低價，買貴退貨

挑戰市場最低價，買貴退貨

前五大品牌犬貓飼料，比了再買！寵物用品挑戰市場最低價，買貴退貨！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面