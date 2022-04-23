人妻迷上健身教練「每天高潮」！小王不知她已婚卻因這件事仍判賠

▲人妻出軌健身房教練，被老公抓包。（示意圖，與本案無關／取自免費圖庫pexels）



記者崔子柔／綜合報導

嘉義一名人妻到健身房擔任業務時，和教練陳男看對眼，兩人在LINE上的訊息相當鹹濕，包括「讓妳每天都性高潮」、「插著睡」等，人夫抓包後向陳男求償45萬元，法官一審判賠8萬元，人夫認為金額太少上訴，最後法官相信陳男不知對方已婚而駁回，但又因為陳男當時沒選擇上訴，最終陳男仍應賠償人夫8萬元。

根據判決書內容，該名人妻2020年7月出軌陳男，2人不僅互稱老公老婆，LINE上的訊息更是鹹濕，包括「今天早點抱緊我睡覺可以嗎」、「插著睡」、「那妳可以聽XXX老公（指陳男）的話嗎」、「嗯感受到你的身體」、「我讓妳每天都性高潮吧」、「我會永遠愛妳」、「我也愛妳」、「我的LV包幫我帶一件衣服一件內褲」等，人妻被老公抓到後，承認曾和陳男到摩鐵開房、租屋同居等。

人夫氣得提告陳男侵害配偶權，求償45萬元，陳男一審時未出庭，當時法官判他應賠8萬元，不過人夫認為金額太低上訴，並稱自己多次帶著小孩到健身房探班，陳男應知道他的身分，他也因此患上「適應障礙症」就醫。

陳男二審時表示，該人妻一到健身房上班就和其他男同事互動親密，下班也常到同事家住，根本不知道她已婚，人妻還是在和另名同事分手後，來主動接近他，兩人才開始發展關係，並稱他曾向人夫道歉，但索賠的金額太高他無法接受，沒想到人夫竟狂打電話到健身房，搞到他被開除。

法官認為，人夫到健身房探班時並未表明自己的身分，無法認定陳男是故意侵害配偶權，駁回人夫上訴請求，但陳男並未針對一審結果提出上訴，等同默認判決結果，應賠償8萬元確定。