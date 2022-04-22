特戰士官開槍爆頭「錢莊討債人」收押禁見　傷者救活恐成植物人

▲吳姓特戰士官涉嫌因債務問題開2槍殺害錢莊人員未遂遭聲押禁見。（資料照／記者陳雕文攝）

記者黃哲民／台北報導

陸軍一名吳姓特戰士官疑被高利貸逼急，昨（21日）約鄭姓錢莊人員談判破裂，涉對鄭男頭部開2槍、開車將重傷昏迷的鄭男載到新北福和橋下丟包，再和邱姓同夥一起換車逃逸，2嫌昨先後被查獲，台北地檢署訊後諭知邱男交保5萬元，今晚並向台北地院聲押吳男，法官審理後，以吳男涉犯殺人未遂重罪、有逃亡與勾串滅證之虞，裁定羈押禁見。

吳姓士官隸屬陸軍航空特戰指揮部「天龍部隊」，因沉迷賭博，時常向地下錢莊借貸，陸續背負債務達數百萬元，日前他再次向錢莊借款20萬元，結果卻只拿到4萬元，他不滿利息過高，21日凌晨，約錢莊的鄭姓員工到台北市和平東路巷內協調還款問題。

吳男不但暗藏槍彈自保，還找已退伍的軍中好友邱男幫忙，2人開吳男的車子赴約，吳男坐上鄭男車子去談判，邱男留在吳車上把風，隨時準備支援接應，吳男開槍行兇後，打電話通知邱男，要邱男開車跟著他。

▲吳男殺人後開車跑到新店山區，躺在車邊呼呼大睡。（資料照／記者陳雕文翻攝）

邱男駕車尾隨吳男到福和橋下，沒有多說什麼，直接把車子交還吳男後自行離去，吳男則是把鄭男人車丟下後，開著自己的車子到新店山區，被警方循線找到時，正躺在車旁地上呼呼大睡，檢警除了將吳男拘捕到案外，也循線把幫忙開車的邱姓男子傳喚到案。

案發之初，外界猜涉吳男因不甘地下錢莊吸血不放，才會策劃這場殺人案，但據了解，吳男否認預謀殺人，辯稱因談判不順，才會氣憤開槍，邱男則辯稱，聽到吳男說殺了人時，還覺得是在開玩笑。

檢察官今（22日）下午訊問後，以吳男涉犯殺人未遂罪嫌、有勾串之虞等理由，向法院聲請羈押禁見，邱男則被以共犯身分諭令交保5萬元。至於頭部中2槍的鄭男仍在醫院急救，救護人員稍早透露進度不樂觀，「救活的機率很低，就算手術成功也是植物人。」

陸軍航空特戰指揮部表示，「所屬特戰指揮部吳姓士官本日休假期間，遭警方以涉及民人槍擊案帶回訊問，全案由警方調查偵辦中。航特部將秉「毋枉毋縱」原則，全力配合警方偵辦，若確有不法，定將嚴懲不貸」。