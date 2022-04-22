獨／特戰士官優等考績曝！2槍轟爆高利貸討債人　軍方啟動調查

突發中心／新北報導

陸軍航空特戰指揮部一名吳姓中士因與鄭姓男子有債務糾紛，21日凌晨雙方相約在北市大安區一處小巷內談判，吳先喝酒壯膽，趁鄭男不備突朝其頭部連開2槍行兇，隨後將奄奄一息的鄭載往新北福和橋停車場丟包；行兇的吳姓士官原欲輕生，但最終不勝酒力倒地，遭到警方逮捕。據了解，吳姓士官在軍中表現相當優秀，去年考績還拿優等，軍方獲悉後也相當震驚，目前正在釐清吳員情況。

▲吳姓士官在軍中表現優秀，去年度考績還拿下優等。（圖／記者陳雕文攝）

警方調查，吳姓士官在外向高利貸借貸20萬元，前後償還了300萬元但仍被追債，吳男被滾雪球般越來越大的債務壓得喘不過去，幾經思索後決定豁出去，手持改造槍枝、自製子彈與錢莊人員鄭男相約到台北市大安區巷弄內談判。吳男行兇前還先喝酒壯膽，見到鄭後隨即掏槍朝其頭部連轟2槍，再將滿身是血的鄭男扛入車內，載往新北福和橋丟包，隨後驅車往新店山區逃逸。

警方獲悉後循線追查，在山區尋獲倒地呼呼大睡的吳男，當場將其逮捕。吳男供稱，原本行兇後企圖跳新店溪輕生，但最後不勝酒力倒地昏睡；而中2槍被丟包的鄭男，倒地昏迷12小時後才被發現緊急送醫，目前還有生命跡象，正在新店慈濟醫院搶救中，尚未脫離險境。

據《東森新媒體ETtoday》了解，該名開槍的吳姓中士在軍中表現十分優秀，去年考績還拿下優等(相當於90分至94分)，據內部人員透露，通常一般人員年度考績都是甲上(85分到89分)，「要拿到優等真的是表現非常優秀才會有！」目前軍方在獲悉吳員犯下槍擊案後，內部正在釐清為何吳員有欠債的狀況仍能拿下優等考績，並透露若能早點知道吳男狀況，或許就能提早拉他一把，不會讓他做出如此激進的行為。

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▼吳男開槍後將鄭載往福和橋丟包，隨即開往新店山區，被警方尋獲時不勝酒力倒地呼呼大睡。（圖／記者陳雕文攝）