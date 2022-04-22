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現場報稅先預約前3日撥打免費服務電話　優先服務最便利

▲現場報稅先預約

▲北區國稅局舉辦2021年度所得稅結算申報宣導記者會。（圖／北區國稅局提供）

記者楊淑媛／桃園報導

又到5月報稅季，疫情期間，如何報稅，最便利？北區國稅局局長蔡碧珍22日於該局2021年度所得稅結算申報宣導會表示，為提升民眾臨櫃報稅的便利性，今年擴大線上臨櫃報稅及查調所得取號功能，並全面開放線上次日起3日內預約，民眾可於預約時段報到取號，國稅局將優先叫號服務，減少等候時間。

該局進一步表示，今年所得稅申報再精進，手機報稅除新增可編修扶養親屬、所得額與扣除額外，也新增了行動支付及電子帳戶繳稅的功能，希望民眾宅在家就可以使用手機完成報稅。

▲現場報稅先預約

▲北區國稅局局長蔡碧珍主持2021年度所得稅結算申報宣導記者會。（圖／北區國稅局提供）

針對仍需要到國稅局臨櫃報稅或查調所得的民眾，提供了預約的服務，有別於去年僅限當日預約，今年民眾可於前3日撥打免費服務電話0800-000321、透過財政部電子申報繳稅服務網站或各地區國稅局網站，預約指定時段，依預約日期時段到現場掃描QR-Code完成報到，國稅局將會依報到順序優先服務。▲現場報稅先預約

因應疫情嚴峻，倘未於前3日預約，亦可於當日網路線上取號，並透過網路查看叫號進度及現場等待人數，網頁將以綠、黃、紅三個顏色顯示預估等待時間，綠色為30分鐘內、黃色為30至60分鐘、紅色為60分鐘以上，民眾可選擇避開人潮擁擠時段及預估到達報稅現場路程所需時間，算好時間再出門，省時又防疫。

▲現場報稅先預約

▲網頁將以綠、黃、紅三個顏色顯示預估等待時間。（圖／北區國稅局提供）

該局指出，所得稅申報期間將規劃戶外民眾等待區，管控室內報稅人數，避免群聚風險，籲請民眾配合防疫政策，現場實施實聯制、量額溫及手部消毒，全程佩戴口罩，有相關疑問，可撥打免費服務電話0800-000321或就近向所轄國稅局分局稽徵所及服務處洽詢，該局將竭誠提供諮詢服務。

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