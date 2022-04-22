職場小白必學「10個自我練習」　管好玻璃心、尋找適合的圈子是必經之路

文／職場人

不管是初入職場的社會新鮮人，還是剛轉換跑道而到職公司新人，對於主管和職場來說你都是懵懵懂懂的小白，之前《職場人Workworks》曾分享過職場小白須避開10種地雷問題、社會新鮮人必學「13個不」等文章，今天編輯要來分享職場小白進入新環境前必須先學起來的10個自我練習，工作上不害怕退縮，但也不會過分張揚、急搶功勞！

職場小白必看1：管好玻璃心

▲初入職場10個自我練習必須先學起來。（圖／pixabay，下同）



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職場小白第1個自我練習是「管好玻璃心」，不論是面對客戶、主管還是同事，職場總會有些「不順意」，而行走職場最重要的就是在價值上把自己當回事，但在感受上就不要拿自己當回事了；先珍視自己的能力別人才會重視你，但面對挫折千萬不要一蹶不振，只要你肯從頭來過，職場對於新人來說到底還是比較寬容的。（別先被自己的玻璃心擊倒了）

職場小白必看2：接受現實

職場小白第2個自我練習是「接受現實」，試著把精力放在「努力就會有回報」的事情上，這會比把心思放在「努力了也無法驗證是否有用」的事情上還要有用，請接受職場的現實，能力、專業絕對是職涯的敲門磚，努力進修提高工作能力才是最佳捷徑。

職場小白必看3：尋找適合的圈子

職場小白第3個自我練習是「尋找適合的圈子」，職場新人剛進入公司時，肯定人生地不熟，此時你更要積極帶著目的尋找自己的圈子，「一個人會走得很快，但一群人會走得更遠」，一個優秀的團隊裡頭的員工絕對是各司其職，建議職場小白進入一家新公司後，可以多留心觀察周邊的人事物，比如A同事負責的工作內容為何？B同事的工作習慣和個性如何？先簡單暸解每個人的工作習性，也能避免日後的合作衝突。

職場小白必看4：得體地刷存在感

職場最致命的不是你的能力不夠，而是沒有存在感！職場小白第4個自我練習是「得體地刷存在感」，認真地把工作做到完美，若是無法被上司看見也是白費努力，這就是不少職場人常哀怨道：「如此認真工作，卻沒有得到相對應的報酬」，想要讓上司知道你付出了多少就得學會適時回報，從現在開始練習回報工作進度和成效試試吧！

職場小白必看5：選擇無關對錯

職場小白第5個自我練習是「選擇無關對錯」，總會有那麼幾次你必須做出抉擇或決定先後順序，當工作太多而忙到焦頭爛額時，職場人要學會先找出重要的那件事並做到出眾，因為在別人眼裡，「還可以」和「不怎麼樣」區別不大，但是「非常好」就不一樣了！重點不在於你選擇了哪一個或先做哪一個，而是你能否把選擇的那份工作做得比別人好或最好。

職場小白必看6：建立自己的節奏

職場小白第6個自我練習是「建立自己的節奏」，職場新人還有一個常見的錯誤就是急於表現，表現積極固然值得讚賞，但也要合時、合宜，符合當下的需求，例如：尚未摸清楚公司體系和工作內容時，就盲目地攬下重責大任，若最後沒有如期完成反而得不償失。初入職場的表現心法就是「悄悄地越來越好，然後讓所有人看見」，先找到自己擅長的和工作節奏，然後專心做、做到好。

職場小白必看7：重點是結果

職場小白第7個自我練習是「重點是結果」，職場上不是光靠嘴巴喊個加油的口號就可以換來好成績，那些被加薪和升遷的人，平常看起來悠然自得，其實只是沒和人訴說暗地裡的默默用功，前述有提到職場人要懂得刷存在感，在別人看得見的地方發光，而在如此講究結果論的職場上也要學會在別人看不到的地方努力。

職場小白必看8：認真地看待喜歡

職場小白第8個自我練習是「認真地看待喜歡」，你也曾有過明明不想或不喜歡卻不敢說出口的經驗嗎？在拒絕這件事上，其實越簡單越好，新人最容易遇到的職場問題就是「覺得被欺壓」，其實虧欠感有時候是自己製造的，「幫得上就幫，幫不上就拒絕」人際交往簡單明瞭最恰當。

職場小白必看9：有價值的運用貴人

職場小白第9個自我練習是「有價值的運用貴人」，我們常常看到職場小人一詞，卻忽略了職場貴人，其實職場貴人可能正是你的主管、同事或客戶，假設在做任何決定或開始工作之前，職場人不妨想一想，這個工作若是調整成C方案，或許可以減少業務部的壓力，先幫助他人為自己滋養出貴人圈吧！

職場小白必看10：看見他人的好

職場小白第10個自我練習是「看見他人的好」，職場每個人都是各司其職，肯定有自己的一套獨特專長，新鮮人剛入職場不只要懂得察言觀色，更要觀察出別人的優點，向優秀的人學習絕對是職場快速成長的捷徑！

以上10個職場小白可以做的自我練習，職場人覺得哪一項最有用呢？如果你能做得到100分，為什麼要讓主管看起來只有60分？除了上述建議的練習之外，推薦職場人閱讀《練習被看見：在別人看不到的地方努力，在別人看得到的地方閃閃發光》一書，裡面提及了多達20個觀點，幫助職場人拒絕在工作上浪費不必要的時間，向公司展示能力和價值所需的「表現」直接一本學！

Source：《練習被看見：在別人看不到的地方努力，在別人看得到的地方閃閃發光》

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