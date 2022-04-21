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辦入職才驚覺公司藏「薪水陷阱」！　她隔天秒簽辭職單

▲▼面試，面試官。（圖／取自免費圖庫PIXABAY）

▲入職驚覺公司藏「薪資陷阱」，她隔天秒甩辭職單。（圖／取自免費圖庫PIXABAY）

網搜小組／趙蔡州報導

薪資是許多人找工作的考慮重點之一，一名女網友在Dcard表示，她日前應徵進入一間公司，在辦理入職手續時，原本覺得工作環境不錯、同事也很好相處，直到看到薪資表單及奇葩扣薪規定，讓她決定隔天立刻簽離職單走人，貼文一出立刻引發網友熱議。

原PO在Dcard表示，她日前成功進入一間公司擔任助理一職，每日早8晚5、周休二日及中午休一小時，面試時就知道助理的月薪是「法定基本工資」，她當初考量可以在這裡學到新的東西，所以才答應報到，在辦理入職手續時，原本覺得工作環境不錯、同事也很好相處，直到看到薪資表單。

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▲面試,工作。（圖／取自免費圖庫pexels）

▲原PO隔天馬上簽離職單。（圖／取自免費圖庫pexels）

原PO指出，她的薪資表單寫著，每月本薪23250元、全勤獎金2000元，合計才有基本工資25250元，讓她直呼「當初沒有告訴我，底薪有含全勤啊，我前一份工作是會計兼人資，對於計算薪資、休假制度多少有了解，請假扣薪合理
但額外又扣全勤，我不能接受」。

她最後說，當時面談還有一個狀況，就是遲到幾分鐘扣多少錢，但她認為「遲到頂多不計薪」，遲到還要倒扣薪水真的很奇葩，因此隔天一早直接找人資拿離職單，簽完單後直接閃人，「對不起我不夠奴，我要繼續找工作了，掰掰」。

其他網友看了貼文後紛紛表示，「讚喔，就是要這樣爽快，甩慣老闆就像甩渣男一樣」、「全勤獎金，獎金是額外給的，原本講好底薪25250元，就不應該包含全勤」、「說好的薪資，含全勤就是不合理，等於變相苛扣勞工薪水」、「這樣若請一天假，扣一天薪水又扣全勤，但全勤的部分又含在底薪中，太不合理了」。

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