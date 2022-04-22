朋友按時領薪水！女醫務喊一句「好羨慕」竟遭開除：沒凝聚力

▲女員工羨慕朋友按時領薪水，卻遭到開除。（圖／記者周宸亘攝）



記者柯振中／綜合報導

按時收到薪水，不該是正常的事情嗎？河南省商丘市一名女子在社群媒體上發文，喊著「羨慕人家按時發工資」，沒想到因此遭到開除，意外引起熱烈討論。

綜合陸媒報導，這名張姓女子在當地的康寧醫養中心擔任醫務人員，日前在微信朋友圈發表「我真羨慕人家按時發工資」的動態，還有同事在下方留言「我真羨慕」。

▲女員工遭到公司開除，原因竟是羨慕準時發薪水。（圖／翻攝微博）

沒想到，當天下午就被開除，留言的同事也被要求去結清薪水，讓人十分傻眼。張女表示，她20日早上打電話給朋友，聊到準時發薪水的事情，於是上午9點發了朋友圈動態，沒想到下午就被開除了，「同事更委屈啊！就因為評論一句，也被開除了。我真的是開了眼界，第一次碰到這種單位。」

事後，康寧醫養中心內部的工作人員表示，公司拖欠薪水一個月不發，屬於正常營運的範疇，因為錢在其他項目裡還沒周轉過來，公司主管看見這條消息，認為張女沒有集體意識、沒有凝聚力、不為公司著想，決定予以開除。

▼公司裡面的其他工作人員表示，拖欠一個月屬於正常範疇。（圖／翻攝微博）



貼文曝光後，引起熱烈網路討論，不少大陸網友傻眼留言，「解決不了問題，就解決提出問題的人」、「拖欠工資屬於正常限向」、「大家趕緊避雷，康寧醫養中心，拖延工資當正常，還不允許員工說話」、「這公司一戳就破啊」、「勞動局仲裁它，要求多賠償點！」

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