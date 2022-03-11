賓士男逆撞7車狂衝百米落跑！警帶回7小時還在醉　酒測值曝光

記者鄧木卿／台中報導

台中市25歲陳姓男子今天上午7點多開著黑色賓士車在北區逆向行駛，被巡邏員警攔下後，陳男突然加速駛離，沿路撞倒7輛汽機車後棄車逃逸，員警騎機車在後追捕直喊「不要跑」，但陳男仍死命奔跑，最後仍被壓制在地，警方經呼氣酒測，測值高達0.46mg/l，截至下午2點，陳男已過了7小時還無法製作筆錄，因為還在派出所呼呼大睡。

▲▼一輛賓士車駕駛酒駕逆向衝撞7汽機車後棄車逃逸，警方帶回7小時還在醉。（圖／民眾提供）

台中市警二分局文正派出所巡佐張淵棋上午7點多巡邏時，發現一台黑色賓士車在公園路與原子街口禁止左轉處逆向行駛，上前攔查後，陳姓駕駛明顯酒容、酒味，張員要求靠邊停車，但陳男突然加速行駛，逆向往成功路方向加速逃逸，絲毫不顧其他用路人安全，由於道路狹窄，逃逸過程中擦撞路邊的2輛自小客車及5輛重機車，最後在福龍街棄車逃逸。

巡佐張淵棋在後鍥而不捨追捕，大喊「不要跑」，最後在福龍街與台灣大道口將陳男壓制在地，上銬逮捕，陳男酒測值測得0.46mg/l，陳男坦承酒後駕車心虛畏罪，才拒檢逃逸，全案依公共危險、肇事逃逸、毀損等罪嫌移送台中地檢署偵辦。

警方表示，陳男有多項前科，大清晨酒測值就高達0.46mg/l，陳男從上午7點被逮直到下午2點，都還在派出所呼呼大睡，因此無法製作筆錄，不知陳是昨晚喝的宿醉，或是喝到清晨？