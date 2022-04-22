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陳時中採納「以篩代隔」　蔣萬安再拋3建議：擴大防疫車隊

▲▼蔣萬安呼籲，政府應思考增加快篩頻率取代嚴格隔離】。（圖／蔣萬安臉書）

▲蔣萬安拋出以增加快篩頻率取代嚴格隔離的建議後，陳時中採納。（圖／蔣萬安臉書）

記者徐政璿／台北報導

本土疫情加劇，國民黨立委蔣萬安和新北市長侯友宜拋出以快篩代替隔離的政策建議後，指揮中心指揮官陳時中將採納。蔣萬安今（22日）受訪時再次拋出三項建議，提高長輩疫苗覆蓋率、輕重症分流，擴大防疫以及救護車隊。

本土疫情加劇，陳時中一句請民眾自主應變，讓網友炸鍋。國民黨立委蔣萬安昨（21日）建議政府必須做好三件事：輕重症分流、5歲以下兒童定期快篩、篩檢代替隔離。

為了讓民眾生活回歸正常，蔣萬安今再次拋出3項建議，第一，提高長輩的疫苗覆蓋率；第二，做輕重症分流，確保醫療量能。第三，擴大救護車、防疫車隊、防疫計程車的編制，能夠讓民眾一但有需要，可以叫的到車送到醫院。

蔣萬安表示，大家也很關心5歲以下兒童，因為沒辦法施打疫苗，且相關數據也顯示可能染疫的風險較高，盼政府透過公衛的手段，給予這些5歲以下孩子快篩劑，能夠定期篩檢，比如說一週一次的頻率，根據國外數字顯示，可以大大降低5歲以下兒童染疫的風險，以及學校全面停課的狀況。

蔣萬安說，防疫正處於關鍵時刻，政府務必做好充足準備，以防疫為唯一考量，做出最專業、正確的決定，才能有效減災，避免全面潰堤。

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