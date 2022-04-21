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月底恐單日破萬例　蔣萬安：5歲幼童免費快篩、篩檢代替隔離

▲▼蔣萬安認為要控制疫情，政府必須做好3件事。（圖／蔣萬安臉書）

▲蔣萬安認為要控制疫情，政府必須做好3件事。（圖／蔣萬安臉書）

記者徐政璿／台北報導

本土疫情加劇，指揮中心指揮官陳時中一句請民眾自主應變，讓網友炸鍋。長期關注疫情的國民黨立委蔣萬安表示，月底就可能單日破萬例，在防疫的關鍵時刻，除了團結，更要做好充分準備，他建議政府必須做好3件事：輕重症分流、5歲以下兒童定期快篩、篩檢代替隔離。

首先，在「輕重症分流」部分，蔣萬安表示，當確診人數越來越多，基層人員都在爆肝工作，真的會累垮，現階段應該思考調整公衛人力的角色，做好「輕、重症分流」，維持醫療量能，讓真正需要的病患都能得到妥適的照顧，這是當務之急。

第二，蔣萬安主張「五歲以下兒童定期快篩」。由於5歲以下的兒童沒有辦法接種疫苗，看到不斷攀升的確診數字，又發生兒童確診死亡的憾事，家長們都感到十分焦慮。許多國家甚至免費提供五歲以下的小朋友快篩劑，透過一週一次的頻率，讓確診染疫的孩子在家裡好好休息，也避免出門擴大傳染風險。

第三，蔣萬安認為應該要 「以篩代隔」，讓民眾盡快恢復正常生活。目前框列隔離政策，只要接觸確診者，就在家裡居隔10天，這樣的政策如果沒有再放鬆，社會沒辦法正常運作，應該盡速「以篩代隔」，增加快篩頻率來取代嚴格的隔離。

蔣萬安舉例，當發現自己和確診者有接觸，先快篩一次，隔兩天再篩還是陰性，是不是就能放寬做「加強版自主健康管理」，甚至思考針對已經打滿3劑疫苗的接觸者減少隔離天數，以做出區隔，讓民眾能盡快恢復生活，社會也能正常運作。

最後，蔣萬安說，防疫正處於關鍵時刻，政府務必做好充足準備，以防疫為唯一考量，做出最專業、正確的決定，才能有效減災，避免全面潰堤。

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