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本土個案連日破千！蔣萬安拋「以篩代隔」　要政府做好三件事

▲▼立法院 立委蔣萬安堵訪。（圖／記者屠惠剛攝）

▲立委蔣萬安。（圖／記者屠惠剛攝）

記者杜冠霖／台北報導

本土疫情升溫，確診數已連日破千，也讓行政、醫療負擔更重，對此，國民黨立委蔣萬安表示提出「以篩代隔」概念，也就是以增加快篩頻率，逐步取代嚴格的隔離，蔣也建議政府做三件事，包含兒童疫苗、輕重分流、隔離天數調整等，蔣萬安表示，希望政府不分朝野，中央地方大家全心面對這波疫情。

蔣萬安表示，現在的公衛人力是否能做最有效的運用。比如說現在每天確診人數不斷增加，中央指揮中心應該盡快盤點公衛人力，將公衛人力從現行疫調匡列，轉為醫療輕重分流，這是當務之急。

蔣萬安也指出指揮中心現在應該可以做三件事：

第一，怎樣能夠將輕症分流、居家照護，這部分有沒有做好？將醫療量能留給中重症真正需要的人，輕重分流這是必須要趕快來做的。

第二，「以篩代隔」也就是以增加快篩頻率，逐步取代嚴格的隔離，且要科學論述。舉例來講，其他國家以是否打滿兩劑以上甚至三劑，或是快篩陰性，來作為減少隔離天數的判準，對於「確診者的接觸者」來說，這是不是逐步要來思考、朝向放寬？因為我們已經不再追求清零，政府也已經宣示新的防疫模式，加上Omicron的相關特性，這個是中央要即刻來思考及面對的。

第三，大家很關心5歲以下兒童現在沒辦法施打疫苗，就要用公衛手段來預防。比如其他國家免費提供5歲以下兒童快篩試，這部分政府能不能做？且透過定期快篩、一個星期篩一次這樣的頻率，確認孩子是否健康安全無虞，一但發現染疫情形，也可以趕快作分流。

蔣萬安指出，確診者在家避免出門、擴大感染；若需要即刻醫療支援，送達醫院相關流程是不是能簡化、快速有效率？這部分政府都應該趕快建立起相關SOP，因應可能發生的狀況。

日前民眾黨立委蔡壁如曾批，陳時中在防疫上是無心還是無能？對此，蔣萬安表示，其實大家現在非常擔心，因為每天確診數字都在千位以上，接下來很有可能破萬，「我們希望政府不分朝野，中央地方大家全心面對這波疫情。」

蔣萬安指出，已經可以預見，接下來不只破萬，也可能破10萬，甚至百萬，這也是中央指揮中心預估出來的人數，「到底我們有沒有做好準備？現在是否可以針對屆時可能發生的情形，預擬各項狀況？」

蔣萬安表示，包含輕重症分流、公衛人力調整、5歲以下兒童給予免費快篩試劑，做定期快篩、養成習慣，更要趕快採購相關藥品及輝瑞的兒童疫苗，讓家長們可以選擇，這些都是即刻要來做的，不希望看到現在好像藥品並沒有充足、兒童疫苗家長也沒得選擇，這些都是大家很關心的議題。

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