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打高端後急赴美出差　衛生局竟「註銷變幽靈疫苗」再打追加劑

打高端後急赴美出差　衛生局竟「註銷變幽靈疫苗」再打追加劑

圖文／鏡週刊

疫情持續2年多，隨著疫苗的普及，各國也逐步開放接種其認定疫苗者可以入境。雖然台灣有不少民眾支持國產高端疫苗，但僅有少數國家承認高端，一名第一劑施打高端的民眾近日要赴美出差，卻因疫苗接種不符合美國規定卡關，最終衛生局人員竟註銷他的高端疫苗紀錄，再施打一次莫德納才順利出國。

據《聯合報》報導，黃姓女子爆料，同事在去年8月底施打第一劑高端、今年1月多再施打第二劑莫德納，並預計在4月初赴美出差。不過美國要求入境者需打滿2劑疫苗且滿2週，加強劑則須在第二劑打完後12週才能接種，且因不認可高端，等於該位同事必須再打一劑追加劑。

黃女指出，雖然台灣疾管署網站公告，有緊急出國需求的民眾，可以透過各縣市政府衛生局指定有提供該等服務之合約醫院預約接種，不過同事卻因有打一劑莫德納，被北市衛生局判定不符合緊急需求加打條件，要該位同事去詢問有旅遊醫療門診的醫院。沒想到找了多家旅遊醫療門診，都被以「未滿12週不得施打追加劑」為由拒絕。

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後來該位同事透過朋友聯繫到衛生局員工，要他準備好機票、健保卡、小黃卡及身分證，到任一衛生所健康服務中心更改疫苗劑別，「將第二劑莫德納改為第一劑，第一劑高端疫苗變成幽靈疫苗，等於沒打」，同事也因此符合莫德納2劑最小間隔28天的規定，最後到指定醫療院所接種完，順利出國。

消息曝光讓網友超傻眼，質疑這樣打出問題誰要負責？「疫苗接種紀錄可以改哦？」「國王的疫苗」「還可以註銷這樣喔 是再抽出來嗎」「薛丁格的針」「新台灣模式之一環」「如果是真的就是政府帶頭偽造文書了」。



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