吉卜力迷必追！動畫大師高畑勲展首度移師海外　來台展出細節曝

▲「吉卜力動畫大師-高畑勲展」海外首站，6月將來台展出。（圖／© 野坂昭如／新潮社／聯合數位文創提供）

記者林育綾／台北報導

吉卜力動畫迷絕不能錯過！日本吉卜力工作室三巨頭之一高畑勲，曾製作《螢火蟲之墓》、《平成狸合戰》、《輝耀姬物語》等，「吉卜力動畫大師-高畑勲展」自2019年於日本巡迴創下廣大迴響，2022年暑假首次移師海外，唯一一站就在台北展出，展件高達2000件，完整呈現高畑勲導演對日本動畫的影響及與吉卜力工作室密不可分的關係。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲吉卜力工作室三巨頭合照，左至右：高畑勲、鈴木敏夫、宮崎駿。（圖／聯合數位文創提供）

高畑勲在年輕時，提拔後輩宮崎駿參與他的第一部長篇動畫《太陽王子 霍爾斯的大冒險》，就此展開兩人超過半世紀亦師亦友的情誼，後來更在鈴木敏夫的幫助下，與宮崎駿一起創立了的吉卜力工作室，不僅加速了日本動畫的發展，更一舉躍上國際舞台，奠定享譽世界的吉卜力王國。雖然他與宮崎駿做事風格迥異，卻相知相惜半世紀，兩人關係更被描述為「天才間的戰爭、檯面下的高手過招」。

▲高畑勲導演後來著重以日本為故事背景，製作《螢火蟲之墓》等作品。（圖／螢火蟲之墓（1988年）© 野坂昭如／新潮社／聯合數位文創提供）

這位日本動畫大師於2018年4月5日因肺癌病逝，震驚了全球動畫界與影迷，而他的堅持、慢工出細活的美學、對作品細膩要求的考究讓人欽佩，說是藝術家也不為過，這樣的性格深深影響其他創作者，更被稱為動畫的革新者，吉卜力工作室希望他的背影及精神能讓更多人知道並傳承下去，於是「吉卜力動畫大師-高畑勲展」因此誕生。

▲「吉卜力動畫大師-高畑勲展」將完整呈現高畑勲導演對日本動畫的影響及與吉卜力工作室密不可分的關係。（圖／聯合數位文創提供）

「吉卜力動畫大師-高畑勲展」自2019年於日本巡迴，創下廣大迴響，2022年暑假首次移師海外，唯一一站就在台北展出，展件高達2000件，將完整呈現高畑勲導演對日本動畫的影響及與吉卜力工作室密不可分的關係。從生平介紹到創作起源、故事靈感、分鏡手稿、影像等，觀眾能細細品味他對每一部作品的堅持，逐一透視大師內心，一覽這位天才導演留給人們最後的禮物。

展覽將可看到高畑勲一生最完整的動畫作品，包括從東映時期首部執導的長篇動畫電影《太陽王子 霍爾斯的大冒險》（1968）開始，建構超複雜世界觀的過程，揭開這個作品為何能成為劃時代動畫的原因。這部動畫也是高畑勲首次與宮崎駿合作，可以從中窺探宮崎駿還是新人時期，擔任美術設計的風采。

▲▼「吉卜力動畫大師-高畑勲展」海外首站，6月將來台展出。（圖／聯合數位文創提供）



離開東映後，高畑勲以《小天使》為起點，製作《萬里尋母》、《小安妮》一系列世界名作電視動畫，在日本締造極高收視率，台灣也曾播出，是不少人的童年回憶；之後高畑勲導演開始著重以日本為故事背景，展現日本風土民情和庶民生活真實感，這樣的想法在吉卜力製作的《螢火蟲之墓》、《兒時的點點滴滴》、《平成狸合戰》三部經典作品中呈現。

90年代高畑勲導演埋首於日本繪卷文化的研究，探索人物與背景一體化的動畫新風格表現，這也在《隔壁的山田君》、《輝耀姬物語》2部作品中開花結果，挑戰手繪線條的水彩畫風格，達成與以往賽璐珞原畫呈現截然不同的表現方式。

▲「吉卜力動畫大師-高畑勲展」海外首站，6月將來台展出。（圖／聯合數位文創提供）

「吉卜力動畫大師-高畑勲展」將於6/18~9/25在臺北流行音樂中心文化館舉辦，這也是北流開館以來首次引進外部展覽，董事長黃韻玲表示，吉卜力動畫對世界的影響非常大，尤其高畑勲導演在製作動畫時對細節的要求非常高，從他花費8年時間製作輝耀姬物語就可知道，很高興北流能與吉卜力工作室合作這麼一個高規格的國際級展覽，也很期待能親眼目睹大師作品。

展出期間，也將在北流文化館打造40坪大、商品最齊全的吉卜力周邊商品店，不僅有《螢火蟲之墓》、《平成狸合戰》、《輝耀姬物語》等角色為主的全新設計台灣版限定商品，市面上一本難求的展覽圖錄也能買到，而各種最新的吉卜力各式動畫周邊也會一次網羅。