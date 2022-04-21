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基隆本土新增215例！今增1校全校停課　快篩再驗出29確診

▲▼ 0421基隆防疫記者會 。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲0421基隆防疫記者會 。（圖／翻攝臉書）

記者郭世賢、陳韻如／基隆報導

指揮中心宣布，今（21）日本土案例新增2969例，創歷史新高，其中基隆新增216例。不過，基隆市長林右昌表示，其中1例為境外移入，因此基隆今確診人數更正為215例，而快篩陽性的專線，昨天有42個快篩陽性進線，29例PCR陽，6例PCR陰，7例已驗結果未出爐；今天上午有11個快篩陽性進線，目前皆已經進行PCR採檢，等待結果中。

林右昌表示，今新增的216例中，其中1例因為外縣市轉出，因此實際人數為215例，男女比例上大約各半(男性107人、女性108人)；年齡別的話，6歲(含)以下15人、7-14歲20人、15-24歲31人、25-34歲41人、35-44歲28人、45-54歲28人、55-64歲23人、65-74歲18人、75歲以上11，其中以25-34歲年齡層最多，占18.98%。

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▲▼ 0421基隆防疫記者會 。（圖／記者郭世賢翻攝）

至於快篩陽性的專線，昨天有42個快篩陽性進線，29例PCR陽，6例PCR陰，7例已驗未出；今天上午有11個快篩陽性進線，目前皆已經進行PCR採檢，等待結果中。

另外，針對校園停課部分，全校停課的有6校，包含5所小學、1所幼兒園；預防性停課的有1所國中、7所幼兒園；部分停班的學校有49校、共96班，包括7所高中職、7所國中、18所國小以及17所幼兒園。

林右昌說，基隆市府推動的「無症狀或輕症確診者居家醫療照護及生活照顧支持服務計畫」，目前已累計評估76人，有57人完成健康條件審核，符合資格已派案30人，符合資格有11人待派案中，另有16人不符合資格。林右昌表示，市府已採購1000部血氧機，提供居家照護之確診者使用，並在解隔之後進行回收。

▲▼ 0421基隆防疫記者會 。（圖／記者郭世賢翻攝）

而因應民眾詢問，有關「無症狀或輕症確診者居家醫療照護及生活照顧支持服務計畫」的垃圾收運問題，市府也製作QA圖卡及注意事項，林右昌說明，將由民政處及區公所確認民眾身分是否符合居家照護條件後，若有垃圾收運需求者，可將其名單轉由本市環保局(02-24669897分機17)將安排專人收運。

▲▼ 0421基隆防疫記者會 。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲▼ 0421基隆防疫記者會 。（圖／記者郭世賢翻攝）

此外，關於防疫補償金的申請訊息，市府也針對民眾所關切的問題製作圖表，而林右昌也特別說明申請資格與注意事項。林右昌提到，防疫補償金，是民眾配合防疫所需，限制個人自由，請假未領薪資損失之補償，所以提醒必須要「無薪」才可以領，以勞工為例，需檢附雇主開立未支薪證明，佐證未領薪水，得申請防疫補償金。

▲▼ 0421基隆防疫記者會 。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲▼ 0421基隆防疫記者會 。（圖／記者郭世賢翻攝）

最後，林右昌也鼓勵市民使用線上防疫補償的申請（https://swis.mohw.gov.tw/covidweb/），而有關申請條件資格問題，則可可撥1957專線詢問。

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