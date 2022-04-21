神秘「藍白螺旋」滑過夏威夷天空！　網一看驚呆：是異世界入口

記者葉睿涵／編譯

日本《朝日新聞》設置在美國夏威夷茂納凱亞火山（Mauna Kea）的昴星團望遠鏡，在17日清晨居然捕捉到一副神秘景象。當昏暗的天色剛開始泛白時，茂納凱亞火山頂的天空居然出現一道藍白色螺旋狀光芒，這道光還在空中緩緩移動了約3分鐘才消失，讓人嘖嘖稱奇，甚至還開玩笑問道，「這是異世界的入口嗎？」

▲夏威夷天空驚現神秘螺旋狀光芒。（圖／翻攝自YouTube／朝日新聞宇宙部）

從《朝日新聞》釋出的影片可見，這個「神秘螺旋」是在大約清晨5点04分左右，從西方開始進入畫面，它閃耀著忽明忽暗的藍白色光芒，緩緩地從左到右，滾向了東邊方向，直至清晨5点08分左右，才消失在畫面中。

影片在曝光後，立刻吸引了逾7萬網友的觀看，並驚訝地表示，「這是異世界的入口嗎？」、「我嚇了一跳，宇宙果然還有很多未解之謎」、「不管看多少次都覺得很不可思議」、「這是無人機嗎？還是UFO？」

《朝日新聞》隨後解釋，這個「神秘螺旋」可能是火箭發射所引發的現象，因為美國太空探索技術公司（Space X）在這起神秘事件發生的前2小時，剛剛將獵鷹9號（Falcon 9）發射升空，因此《朝日新聞》猜測，這可能是火箭噴射出的殘留氣體在旋轉，因為獵鷹9號今年2月升空時，也曾留下軌道燃燒後產生的螺旋蒸汽軌跡。