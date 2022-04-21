日自衛機載物資援烏　印度臨時反悔不讓入境！原因曝

▲日本先前就曾派遣自衛隊運輸機運送軍事裝備至烏克蘭。（圖／推特／防衛省・自衛隊）

記者王佩翊／綜合報導

日本政府受聯合國難民署（UNHCR）的請託，派出自衛隊飛機協助援烏，主要負責運送物資，不過當局21日卻透露，原定要前往作為人道主義援助物資裝運地點印度裝載物資，並送往波蘭與羅馬尼亞，但是印度卻臨時反悔，拒絕接納日本自衛隊飛機。據悉，印方先前在協調工作時已經答應，不過疑似考量到印俄關係，因此才會拒絕。

根據《共同社》報導，日本政府應UNHCR請求，根據PKO法（國際和平協力法）派遣自衛隊的運輸機至烏克蘭與其周邊國，協助運送物資。原本計畫先赴阿拉伯聯合大公國與印度裝載物資，再運送至烏克蘭鄰國波蘭和羅馬尼亞。

日本當局21日卻在自民黨政調審議會上表示，該計畫因為印度拒絕接納自衛隊飛機，因此出現變數，目前正在緊急修改計畫，並延遲出發時間。據內部人士了解，原因是因為與印度協調不足，不過早在先前與印度溝通工作事項時，對方就已經點頭，怎知卻在20日臨時變卦，拒絕讓日本自衛隊運輸機入境。

事實上，印度與俄羅斯關係深厚，而俄羅斯一直以來更是印度武器與軍事裝備的主要進口國。對此，自民黨政調審議會也有與會者質疑，「既然已經知道印度與俄羅斯關係密切，難道政府就不曾考慮會被對方否決的可能性嗎？」

據悉，自衛隊運輸機原定22日就要出發前往印度裝載物資，不過由於印度臨時反悔，因此只能修改計畫。

►20分鐘聽懂《Wow世界熱鬧什麼？》