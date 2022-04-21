BNT5月有機會來！指揮中心保證疫苗量夠　還有3批250萬劑莫德納

▲中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥。（圖／指揮中心提供）

記者洪巧藍／台北報導

指揮中心拍版開放6~11歲兒童打莫德納、青少年第三劑還有高風險成人第四劑疫苗，估計5月陸續開打，而近來疫苗打氣佳，新北甚至傳出疫苗只夠用到週六，外界憂心疫苗不足。指揮中心發言人莊人祥表示，明天會把庫存莫德納全數播出，而4月底至5月有3批莫德納共250多萬劑抵台，另如果輝瑞BNT簽約順利，5月將會有首批新簽約疫苗到貨，保證數量沒有問題。

衛生福利部傳染病防治諮詢會預防接種組(ACIP)昨日召開，會中討論通過第四劑疫苗接種，以年長者、安養機構、免疫力低下等族群為優先接種，與上劑間隔5個月；另莫德納疫苗可適用於6至11歲兒童，使用半劑量，兩劑間隔12週、青少年可打第三劑，與上劑間隔5個月，也獲共識。這些對象從下個月開始陸續開放接種，莊人祥說，青少年最快5月中下旬，高風險第四劑於6月之後開打。

[廣告]請繼續往下閱讀...

目前國內莫德納疫苗庫存約50萬劑，針對地方傳出疫苗不足，莊人祥說，現在中央手中還有最後13萬多劑莫德納庫存，明天就會分配到各縣市。而接下來4月23日與30日之前，會有2批莫德納約150萬劑以上的數量到貨，5月份還有1批100多萬人份抵台。

這三批合計到5月還會有250萬劑莫德納，而目前追加劑、兒童基礎劑莫德納都是使用半劑量，也就是說，換算下來約又500萬人份可以使用，莊人祥強調，光是莫德納就已經足夠，而目前輝瑞BNT簽約也來到最後階段，如果順利完成，5月估計還有1批可抵台運用。