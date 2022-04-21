批踢踢驚傳「大規模盜帳號」事件　上百人受害！19高危IP曝光

▲批踢踢爆出上百人帳號被盜。（圖／翻攝批踢踢）
記者葉國吏／綜合報導
批踢踢近日傳出大規模帳號被盜事件，受害人數初估高達上百人，站方也緊急公告19組有問題IP，呼籲受害者報案並把三聯單寄給站長處理。
16日批踢踢站方宣布，取消未受加密的連線方式，不過隔日馬上有大量鄉民帳號無法登入，一查發現是被竄改密碼、帳號已經被盜取，緊急跟站方求助，也有網友去跟警方報案。
▲站方緊急公告，呼籲被害人快去報警。（圖／翻攝批踢踢）
批踢踢站方也緊急公告呼籲受害者快點爆久，同時列出19個IP：
5.181.4.91
23.154.81.133
45.83.91.132
47.57.2.149
47.57.136.111
47.57.136.206
47.57.240.69
47.57.240.144
47.75.110.140
47.75.122.133
81.19.209.101
89.187.163.203
103.170.26.90
103.170.26.158
139.28.176.166
159.138.45.32
165.154.224.151
165.154.235.173
202.95.213.113
表示受害者可先查詢帳號被盜後，有無與這些IP一致，可快速確定是否受害，並把報案三聯單節圖給站長處理協助取回帳號。
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