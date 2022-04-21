批踢踢驚傳「大規模盜帳號」事件　上百人受害！19高危IP曝光

車子的定期保養是十分重要的事情，買新車時大多數的人都會將愛車送到原廠，以免對車輛的保固有所引響，但只要一過了保固的時間，有些民眾為了省錢，之後的保養及維修就會去找外廠，有網友在PTT上提出疑問，若過了保固之後，保養是否會找專修特定品牌的車廠？引起網友討論。