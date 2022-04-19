跪拜性愛大神遭淫辱！癡情女傳訊「沒射有效嗎」　月老神棍慘了

▲癡情女誤聽神棍之言跪拜「性愛大神」，在神明面前遭性侵得逞。（示意圖／免費圖庫pixabay）

記者黃哲民／台北報導

北市一名失戀女子前年求助開設私人神壇的黃姓男子，想跟前男友復合，黃男騙她到飯店開房，拿出一尊神像要她裸身跪拜「性愛大神」，再裝模作樣謊稱作法藉此性侵得逞，女方沒搞清楚自己被佔便宜，事後還問「老師作法沒射精是否會影響效果」，經朋友提醒才驚覺受騙，黃男挨告推稱雙方兩情相悅，台北地院審理認定黃男狡辯，依強制性交罪判刑3年6月，可上訴。

判決指出，黃男從2010年6月起，在北市萬華區開設私人神壇，以「月老」為號召，宣稱提供感情、姻緣等諮詢服務，本案被害女子前年（2020年）3月透過臉書聯繫黃男，希望挽回跟前男友的感情。

雙方密集互動過程中，黃男覺得有機可趁，同年5月23日上午9時許，謊稱要到隱密處所作法，請「性愛大神」促成女方跟前男友復合，藉此帶女方到北市一家飯店開房，煞有介事要女方洗澡淨身，接著從隨身背包請出一尊「性愛大神」，要全身僅圍著浴巾的女方跪拜神像。

女方虔誠照辦，黃男趁機褪去女方浴巾變成全裸，愛撫女方全身、嘴裡唸唸有詞，裝模作樣狀似作法，女方雖曾表達遲疑，但聽信黃男謊稱只要配合，「前男友就會回來」，不敢抗拒，遭黃男性侵得逞，女方察覺黃男沒射精，離開後還傳訊息問「老師作法沒射精是否會影響效果」。

黃男連忙把女方叫回神壇，臭罵女方「你給我刪掉！我看那個字（指射精），看的很噁心，通通刪掉！」甚至強取女方手機刪光彼此對話記錄。女方經友人提醒，驚覺受騙，趕緊驗傷提告。

黃男一概否認，辯稱當天雙方相約到台大校園跑步但下雨作罷，一起吃早餐時，女方喊累又輕碰他的手說想找地方休息，所以在「互動良好」下開房上床，當天絕沒跪拜神明作法事等情節，黃男更聲稱女方身上有不同男性DNA，可見性行為開放。

黃男還自稱性愛中途「想到我的老婆」，就馬上喊停說要回家，並告訴女方「這輩子都不會跟妳做了」，可能因此激怒女方而誣陷他。

法官指監視畫面顯示，女方當天穿著長筒靴，怎能慢跑，就算真要去台大校園跑步，何必約在幾公里外的古亭捷運站，而不就近在公館捷運站碰面，且彼此若有情愫，黃男不保留對話記錄佐證，反而急忙刪光光，有違常情。

更重要的是，女方保留的對話截圖顯示，始終尊稱黃男「老師」，毫無親暱、曖昧言詞，至於女方說不清「性愛大神」模樣，可能是當時緊張加上敬畏，而女方性行為是否開放，屬於私密，跟黃男無關，更不代表同意遭黃男性侵。

法官認定黃男利用本案被害女子感情受挫、心靈脆弱之際，以神鬼、宗教與迷信方式施行詐術，對女方形成心理強制狀態，足以壓制女方性自主意志，犯行造成女方難以磨滅的心理陰影，考量他已賠償和解，依強制性交罪判刑3年6月，可上訴。